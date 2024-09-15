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Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Resmen başladı | Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?

Emlak ilanlarında yeni dönem bugün itibarıyla başladı. Hayata geçen 'Doğrulanmış İlan Düzenlemesi’ ile sahte ev ilanlarının önüne geçilecek. Bu sayede artık yetki belgeli emlakçılar ilan girişi yapabilecek, iki farklı platforma konan ilanlar arasında link verilerek alıcılar bilgilendirilecek. Peki bu uygulama ile emlakçılar ile ev sahipleri nelere dikkat etmeli? Bu düzenlemeyi dikkate almayan ev sahipleri ve emlakçıları bekleyen cezalar var mı? Yeni uygulama ile kiralık veya satılık konut fiyatları kontrol altına alınabilir mi? İşte ‘Doğrulanmış İlan Düzenlemesi’ne yönelik tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 07:57 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 13:33
Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Resmen başladı | Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

EMLAKTA "DOĞRULANMIŞ İLAN" UYGULAMASI BAŞLADI
Emlakta sahte ve hileli ilan dönemi tarihe karışıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirdiği "doğrulanmış ilan" uygulaması bugün itibarıyla başladı.

YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN VEREMEYECEK
Düzenlemeyle birlikte artık yetki belgesi olmayan emlakçılar, emlak portalları üzerinden ilan veremeyecek. Böylece sahte emlak ilanlarının önüne geçilmiş olacak.

Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kısmen hayata geçirildi, yıl sonunda ise tam anlamıyla devreye girecek.

YETKİ 3 AY GEÇERLİ
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak.



Tapusuz taşınmazlar bu uygulamaya dahil edilmeyecek. Ayrıca ilanın doğrulanmış olup olmadığını anlamak için doğrulanmış ilanlarda logo bulunacak Yarın uygulamaya geçecek yeni düzenleme çerçevesinde emlak ilan portalları altyapılarını tamamladı. Emlak ofisleri de gerekli hazırlıklar için başvurularına devam ediyor. 70 bin emlakçı yetki belgesini alırken, 20 bin emlak ofisi de yetki için müracaat etti. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, yıl sonuna kadar yetki belgesi almış emlakçı sayının 90 bine ulaşacağını belirterek, "Son zamanlarda eğitimlere katılım ve müracaata da baktığımızda bu işin çok hızlandığını görüyoruz. Hızlı bir şekilde emlakçılarımız yetki belgesi almak için uğraş veriyorlar" dedi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK?
Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden taşınmaz yetki doğrulaması yapılırken taşınmaz malikinin tespitine yönelik olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hısımlık tespitine yönelik ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden gerekli kontroller yapılacak. E–Devlet yetkilendirme ekranı üzerinden malikin gerçek kişi olması halinde kendisine, tüzel kişi olması halinde ise yetkili temsilcisi olduğu tüzel kişiye ait taşınmazlar listelenecek. Taşınmazın seçilmesi sonrası yetki belgeli emlak işletmesinin numarası girilerek yetki süresi seçilecek. Portal bu yetkiyi kontrol etmeden ilanı yayımlayamayacak.


GÜVEN KAYBI ORTADAN KALDIRILACAK
Yeni sistemin zaman içinde sektöre pozitif yansıyacağını vurgulayan Emart Gayrimenkul Kurucusu Arzu Turan uygulamanın bilgi kirliliğinin önüne geçeceğine ve güven ortamı sağlayacağını belirtti. Turan, "10 birim fiyatlı bir ilanın aynısını bir başkası 8 birim fiyata yayınlayıp olası müşterileri kendisine çekiyordu. Bu tür sahte ilanlar fiyatların yukarı çıkmasına ya da aşağı çekilmesine sebep olabiliyordu. Bilgi kirlilikleri hem sektöre hem bu sektörün profesyonellerine yönelik güven kaybı yaratıyordu" dedi.



HEM KİRA HEM FİYAT DÜŞECEK
Emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçilmesinin kayıt dışı emlakçılığın önüne geçeceğini belirten Gayrimenkul Uzmanı Cüneyt Ateş, emlak satış ve kiralama fiyatlarındaki düşüşün kaçınılmaz olacağına dikkat çekti. Ateş, yeni düzenlemeyle birlikte çok sayıda gerçek olmayan ilanın portallarda yayından kaldırılacağını belirterek, "Şimdiden sahte ilan sayısında düşüş söz konusu. Yarından itibaren bu sayı giderek artacaktır. Bu düzenleme hem satış fiyatının hem de kiraların düşmesine sebebiyet verecektir" ifadelerini kullandı.

BU UYGULAMA İLE HAREKET ETMEYEN EV SAHİPLERİ VEYA EMLAKÇILARI BEKLEYEN CEZALAR VAR MI?
Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği kapsamında Yetkilendirme Sözleşmesi yapılmayan ve Yetki Belgesi bulunmayan emlak danışmanının ve yine bu sisteme aykırı hareket eden ev sahibinin eylemi; Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a aykırı hareket olarak kabul edilerek 10 bin TL'den 100 bin TL'ye kadar idari para cezası ile cezalandırılması ve Perakende Kanunu 18. madde kapsamında da yine para cezası ile cezalandırılması sağlanacak.

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