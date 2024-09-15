Satılık ve kiralık konut ilanı verecekler dikkat! Resmen başladı | Doğrulanmış İlan Düzenlemesi neleri değiştirecek?

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin uygulanmaya başlandığını bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.
Emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
EMLAKTA "DOĞRULANMIŞ İLAN" UYGULAMASI BAŞLADI
Emlakta sahte ve hileli ilan dönemi tarihe karışıyor.
Ticaret Bakanlığı'nın tüketici mağduriyetinin engellenmesi, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirdiği "doğrulanmış ilan" uygulaması bugün itibarıyla başladı.
YETKİ BELGESİ OLMAYAN İLAN VEREMEYECEK
Düzenlemeyle birlikte artık yetki belgesi olmayan emlakçılar, emlak portalları üzerinden ilan veremeyecek. Böylece sahte emlak ilanlarının önüne geçilmiş olacak.
Bakanlıkça kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kısmen hayata geçirildi, yıl sonunda ise tam anlamıyla devreye girecek.
YETKİ 3 AY GEÇERLİ
Sabah'tan Seda Tabak'ın haberine göre; yeni düzenlemede konutunu emlakçıya verecek olan ev sahibi, e-devlet üzerinden emlak işletmesinin Taşınmaz Ticaret Yetki Belgesi numarasını girip emlak işletmesini yetkilendirecek. Emlakçı da almış olduğu yetkiyle bu ilanı emlak sitelerine girebilecek. Kişiler kendi ya da birinci derece akrabalarına ait gayrimenkullerin dışındaki tüm kiralanacak veya satılacak gayrimenkuller için emlakçı yetkilendirecek. E-devlet üzerinden yapılacak yetkilendirmeler 3 ay sürecek ve hem satılık hem de kiralık taşınmazlar için zorunlu olacak.