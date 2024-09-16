Son 10 yılın en düzenli temettü ödeyen şirketleri! Temettü birincisi hisseler listesi

Temettü, bir şirketin kârının bir kısmını hissedarlarına dağıtması anlamına gelir. Şirketler, kârlarını ortaklarıyla paylaşma kararı alabilir veya bu parayı gelecekteki yatırımlar için kasasında tutmayı tercih edebilir. Temettü ödemeleri, yatırımcılara düzenli gelir sağlamanın yanı sıra, hissedarlar için de şirketin finansal sağlığına dair bir güven göstergesi olabilir. İşte son 1 yılın düzenli temettü ödeyen şirketleri ve tüm detaylar...