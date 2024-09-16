SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Son 10 yılın en düzenli temettü ödeyen şirketleri! Temettü birincisi hisseler listesi

Düzenli temettü ödemesi yapan hisseler, yatırımcılar için istikrarlı bir pasif gelir kaynağı sunarak cazip bir yatırım fırsatı yaratıyor. Bu şirketler, genellikle kârlı faaliyetler sürdüren ve sektörde lider konumda olan kuruluşlardan oluşur. Ancak, yatırımcıların hisse senedi fiyatının yanı sıra temettü verimi, şirketin borç durumu, nakit akışı ve temettü politikalarını da göz önünde bulundurması önemlidir. İşte son 10 yılda düzenli temettü ödemesi yaparak yatırımcısına kazandıran şirketler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 23:14 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 23:14
Son 10 yılın en düzenli temettü ödeyen şirketleri! Temettü birincisi hisseler listesi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Temettü, bir şirketin kârının bir kısmını hissedarlarına dağıtması anlamına gelir. Şirketler, kârlarını ortaklarıyla paylaşma kararı alabilir veya bu parayı gelecekteki yatırımlar için kasasında tutmayı tercih edebilir. Temettü ödemeleri, yatırımcılara düzenli gelir sağlamanın yanı sıra, hissedarlar için de şirketin finansal sağlığına dair bir güven göstergesi olabilir. İşte son 1 yılın düzenli temettü ödeyen şirketleri ve tüm detaylar...

Düzenli Temettü Veren Şirketler ve 2024 Temettü Verimleri 💰

  • Akçansa Çimento (AKCNS): %3,91
  • Akmerkez GYO (AKMGY): %2,57
  • Aksa Akrilik (AKSA): %5,04
  • Alarko Holding (ALARK): %0,81
  • ASELSAN (ASELS): %0,18
  • Aygaz (AYGAZ): %4,38
  • Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT): %4,92
  • Bim (BIMAS): %1,64
  • Ford Otosan (FROTO): %3,55
  • Koç Holding (KCHOL): %3,70
  • Sabancı Holding (SAHOL): %4,10
  • Şişecam (SISE): %1,35
  • Tofaş (TOASO): %7,27

Not: Listede yer alan temettü verimleri 2024 yılına aittir.

Son 10 Yılın Temettü Şampiyonları 🥇

  • İş Yatırım (ISYAT): %108,6
  • Panora GYO (PAGYO): %79,7
  • Creditwest Faktoring (CRDFA): %76,1
  • Pergamon Statüs (PSDTC): %74,3
  • Akmerkez GYO (AKMGY): %73
  • Doğuş Otomotiv (DOAS): %68
  • Ereğli Demir Çelik (EREGL): %63,4
  • Aksa Akrilik (AKSA): %59,8
  • Tofaş (TOASO): %57,2

📢🔔 Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Burada yer alan bilgiler, şirketlerin duyuruları sonucunda Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından paylaşılan veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Belirtilen temettü verimleri ve diğer rakamlar zamanla değişebilir. Güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için lütfen ilgili şirketin resmi internet adresini ziyaret ediniz.

EYLÜL 2024- MART 2025 TEMETTÜ TAKVİMİ

Eylül 2024:

  • 🖋 ADEL (Adel Kalemcilik Tic. Ve San. A.Ş.): 26.09.2024 - 5,7144 TL (%1.33)
  • TUPRS (Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.): 27.09.2024 - 10,7432 TL (%7.34)
  • AYEN (Ayen Enerji A.Ş.): 30.09.2024 - 0,5522 TL (%2.14)
  • 🏭 BUCIM (Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.): 30.09.2024 - 0,0600 TL (%0.89)

Ekim 2024:

  • 🚍 ESCAR (Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.): 01.10.2024 - 1,0350 TL (%0.29)
  • 🛒 SOKM (Şok Marketler Ticaret A.Ş.): 01.10.2024 - 0,7585 TL (%1.80)
  • MACKO (Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.): 02.10.2024 - 1,6200 TL (%2.18)
  • 🏪 BIMAS (Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.): 02.10.2024 - 3,6000 TL (%0.70)

Kasım 2024:

  • 🔋 AYEN (Ayen Enerji A.Ş.): 29.11.2024 - 0,5522 TL (%2.14)
  • 📱 TCELL (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ORD): 05.12.2024 - 2,5679 TL (%3.02)

Aralık 2024:

  • 🏢 PAGYO (Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.): 24.12.2024 - 0,5639 TL (%1.14)
  • 🚢 GLYHO (Global Yatırım Holding A.Ş.): 31.12.2024 - 0,1108 TL (%0.71)

Ocak 2025:

  • 🌍 DOC (DO & CO Aktiengesellschaft): 16.01.2025 - 38,0843 TL (%0.93)
  • 🏙️ MSGYO (Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.): 22.01.2025 - 0,2480 TL (%1.84)

Mart 2025:

  • 🏙️ MSGYO (Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.): 18.03.2025 - 0,2480 TL (%1.84)
İslam Memiş Çok kritik diyerek açıkladı! 16-22 Eylül 2024 bu hafta altın fiyatları...İslam Memiş Çok kritik diyerek açıkladı! 16-22 Eylül 2024 bu hafta altın fiyatları...
İslam Memiş 'Çok kritik' diyerek açıkladı! 16-22 Eylül 2024 bu hafta altın fiyatları...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! | 18 dakikalık sır | Melek Güran neden adliyeye çağrıldı?
Türk Telekom
Okullar kayıt ücreti isteyebilir mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı... Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Mülakat...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Enflasyonda kalıcı düşüş başladı
Narin Güran’ın mezarı yapıldı: Türk bayrağı detayı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel’e tepki: İki hata yaptı
Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı
Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan’dan Adaleti etkileşime kurban etmeyiz mesajı! ’Narin’ uyarı... Siyasi hesaba izin vermeyiz
Almanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeği
Narin’in annesi Yüksel Güran’dan itiraf dolu ağıtlar! Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni görüntü: Kızım biliyor, dayanamıyor
Ferdi Kadıoğlu’dan Jose Mourinho, Cocu ve Fenerbahçe sözleri!
İHA pazarına Türk damgası! Türkiye Çin ve ABD’yi geride bıraktı
SON DAKİKA