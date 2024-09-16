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Şanghay'da reform ve dışa açılmanın meyvesi Pudong! 53. yılında Türkiye-Çin ilişkileri China Today Türkiye'nin Eylül sayısında

Çin'in en büyük şehri Şanghay, ekonomi ve finans başta olmak üzere çok sayıda alanda ülkenin "vitrin kenti" olma özelliğini taşıyor. Şanghay'ın ana nehri Huangpu'nun bir zamanlar çamurlu olan toprakları, parlak bir "Doğu İncisi"ne dönüştü. Reform ve dışa açılma, Pudong'un yaşadığı değişimlerin "efsanevi bir resim parşömenini" yarattı. Öte yandan Çin ve Türkiye ilişkileri 53 yılda her alanda çok büyük bir ivme kazanarak dünyaya örnek oldu. Hükümetlerarası işbirliği Komitesi, gelecek için yepyeni projeleri masaya yatırıyor. Çin merkezli çok sayıda şirket, Türkiye'de yatırım için harekete geçti.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 10:34 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 10:34
Şanghay’da reform ve dışa açılmanın meyvesi Pudong! 53. yılında Türkiye-Çin ilişkileri China Today Türkiye’nin Eylül sayısında

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Birkaç asır öncesine kadar küçük bir balıkçı kasabası olan bugünün dev metropolü Şanghay, Çin'de reform ve pazar ekonomisi hamlesiyle 1990'dan itibaren ülkenin lokomotif gücü haline geldi.

61 yaşındaki Şanghay vatandaşı Li Pinghua, 40 yılı aşkın bir süredir Huangpu Bölgesi'ndeki Baoxingli'de, Bund'dan sadece bir adım ötede yaşıyor. Yıllar içinde hayatın ne kadar değiştiğine hala inanamıyor. Şanghay'ın yaşadığı değişimi anlatan Li Pinghua, "1985 yılında, bir bardak süt içmek istediğinizde her ay sıraya girip rezervasyon yaptırmanız gerekiyordu. Zamanı kaçırırsanız bir ay boyunca süt içemiyordunuz. Şimdi ise, sokakta bir tatlı patates ödeme yapmak için QR kodunu tarayabilirsiniz. 1994'te yol kenarında otobüs bekleyenler güneşi gölgelemek için sadece direklere güvenebiliyordu; 2024 yılında, otobüs durakları kışın sıcak, yazın serin, güneşten ve yağmurdan koruyan klimalı duraklara dönüştürüldü. Hatta birçok durakta araç yaklaşma uyarıları bulunuyor. Bu sayede yolcuların bekleme süreleri önemli ölçüde kısalıyor. Reform ve dışa açılma Çin halkına fayda ve mutluluk getirmiştir." ifadelerini kullanıyor.

Çin'in reform ve dışa açılma sürecinin öncüsü olan Şanghay, dünyayla derin bağları olan bir metropol olarak öne çıkıyor. Şanghay'ın köşesinde yer alan Pudong Yeni Bölgesi, ülkenin ilk gümrüklü bölgesinden, ilk pilot serbest ticaret bölgesine ve özel ekonomik işlev bölgesi olarak konumlandırılan yeni Lingang bölgesine geçti. Şanghay'ın ana nehri Huangpu'nun bir zamanlar çamurlu olan toprakları, parlak bir "Doğu İncisi"ne dönüştü. Reform ve dışa açılma, Pudong'un yaşadığı değişimlerin "efsanevi bir resim parşömenini" yarattı.

"KALKINMADA ÖNCÜ OLUN"
18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden beri Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreter Xi Jinping Şanghay'ı altı kez ziyaret etti. "Ulusal reform ve dışa açılmada lider, inovasyon ve kalkınmada öncü olmaya devam edin" diyen Genel Sekreter Xi Jingping Şanghay'dan beklentilerini daha da yükseltti. Jingping, "Öncü reformları ve öncü açıklığı teşvik etmek için çok yönlü çaba sarf etmeli ve reformların sistematik entegrasyonunu güçlendirmeliyiz." dedi.

Öte yandan Çin ve Türkiye ilişkileri 53 yılda her alanda çok büyük bir ivme kazanarak dünyaya örnek oldu. Hükümetlerarası işbirliği Komitesi, gelecek için yepyeni projeleri masaya yatırıyor. Çin merkezli çok sayıda şirket, Türkiye'de yatırım için harekete geçti.

Çin'in bu eşsiz başarısı ve Türkiye ile ilişkilerinin masaya yatırıldığı China Today Türkiye'nin Eylül sayısına şimdi abone olun.



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