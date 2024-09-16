Şanghay’da reform ve dışa açılmanın meyvesi Pudong! 53. yılında Türkiye-Çin ilişkileri China Today Türkiye’nin Eylül sayısında

"KALKINMADA ÖNCÜ OLUN"

18. ÇKP Ulusal Kongresi'nden beri Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreter Xi Jinping Şanghay'ı altı kez ziyaret etti. "Ulusal reform ve dışa açılmada lider, inovasyon ve kalkınmada öncü olmaya devam edin" diyen Genel Sekreter Xi Jingping Şanghay'dan beklentilerini daha da yükseltti. Jingping, "Öncü reformları ve öncü açıklığı teşvik etmek için çok yönlü çaba sarf etmeli ve reformların sistematik entegrasyonunu güçlendirmeliyiz." dedi.

Öte yandan Çin ve Türkiye ilişkileri 53 yılda her alanda çok büyük bir ivme kazanarak dünyaya örnek oldu. Hükümetlerarası işbirliği Komitesi, gelecek için yepyeni projeleri masaya yatırıyor. Çin merkezli çok sayıda şirket, Türkiye'de yatırım için harekete geçti.



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