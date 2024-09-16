Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yönetimiyle görüştü: Güçlü işbirliği sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyeleriyle onaylanma aşamasındaki 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, EBRD yönetim kurulu, üye ülkelerin iş ve yatırım ortamını daha yakından tanımak ve değerlendirmek, faaliyetlerinin etkinliğini gözlemlemek ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere belirli aralıklarla üye ülkelere ziyaretler gerçekleştiriyor.
Türkiye'ye yönelik son ziyaretini 2017 yılında yapan EBRD yönetim kurulu, 7 yıl aradan sonra Ankara'da temaslarda bulundu.
Bu çerçevede, çoğunluğu Avrupa ülkelerini temsil eden EBRD yönetim kurulu üyelerinden oluşan 10 kişilik heyet, beraberindeki banka temsilcileriyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Görüşmede, Türkiye'nin makroekonomik programı, reform ajandası ve Orta Vadeli Program hakkında heyete detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, EBRD ile güçlü işbirliği ve yeni potansiyel çalışma alanları da ele alındı.
Bu kapsamda kısa sürede EBRD yönetim kurulunca kabul edilecek 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ne ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
DEPREM BÖLGESİ İÇİN FİNANSMAN PAKETİ
Görüşmede EBRD'nin deprem bölgesine yönelik finansman çalışmaları da değerlendirildi.
EBRD, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından desteğini açıklayan ilk uluslararası finans kuruluşları arasında yer alırken, bölgenin yeniden imarı için kamu ve özel sektöre yönelik 1,5 milyar avroluk finansman paketi oluşturdu.
Banka, bölgedeki özel sektör projelerine, KOBİ'lere ve yerel bankalara 1 milyar avro finansman sağladı.
Türkiye, finansman büyüklüğünde yüzde 13,6'lık payıyla EBRD'de birinci sırada yer alıyor. Bankadan bugüne kadar 20,2 milyar avro finansman sağlayan Türkiye, EBRD ile güçlü işbirliğinin sürdürülmesini amaçlıyor.
BAKAN ŞİMŞEK: GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ SÜRECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek temasa ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ni ve potansiyel çalışma alanlarını değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı yaptık. Ülkemize bugüne kadar 20,2 milyar avro finansman sağlayan EBRD ile güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz."
BİR TEMAS DA CEVDET YILMAZ'DAN
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yöneticileriyle bir araya geldi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, EBRD yöneticileri ile Türkiye ekonomisi, yakın zamanda açıklanan Orta Vadeli Program kapsamındaki hedefler ve ilerlemeler, Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı, oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yöneticileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:
"EBRD, ülkemiz için şu ana kadar sağladığı 20 milyar Euro'dan fazla finansman ile her zaman değerli bir kalkınma ortağımız olmuştur. Bunun yanı sıra işbirliğimizin ve önceliklerimizin uyumlu olmasından da ayrıca memnuniyet duyuyoruz.
Deprem bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli ölçüde katkıda bulunan EBRD ile aramızdaki güçlü işbirliğinin; yeşil dönüşüm, yüksek katma değerli ihracat ve teknoloji odaklı sektörlere yönelik yatırımlar ile kadınlar ve gençlere yönelik projelerin finansmanı alanlarında da artarak devam etmesini bekliyoruz. EBRD heyetine değerli katkıları ve ziyaretleri için teşekkür ederiz."