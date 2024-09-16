Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası yönetimiyle görüştü: Güçlü işbirliği sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyeleriyle onaylanma aşamasındaki 5 yıllık "Türkiye Stratejisi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, EBRD yönetim kurulu, üye ülkelerin iş ve yatırım ortamını daha yakından tanımak ve değerlendirmek, faaliyetlerinin etkinliğini gözlemlemek ve planlanan çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere belirli aralıklarla üye ülkelere ziyaretler gerçekleştiriyor.

Türkiye'ye yönelik son ziyaretini 2017 yılında yapan EBRD yönetim kurulu, 7 yıl aradan sonra Ankara'da temaslarda bulundu.

Bu çerçevede, çoğunluğu Avrupa ülkelerini temsil eden EBRD yönetim kurulu üyelerinden oluşan 10 kişilik heyet, beraberindeki banka temsilcileriyle birlikte, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Bakanlıkta bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin makroekonomik programı, reform ajandası ve Orta Vadeli Program hakkında heyete detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, EBRD ile güçlü işbirliği ve yeni potansiyel çalışma alanları da ele alındı.