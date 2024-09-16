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Bir lira bile faizi yok! 20.000 TL nakit destek anında hesapta

Acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşlara bankalardan sevindirici haberler geldi. QNB Finansbank, Akbank, İş Bankası, Enpara.com, Garanti BBVA ve DenizBank, faizsiz nakit avans ve ihtiyaç kredisi kampanyalarıyla müşterilerine destek oluyor. İşte bankaların sunduğu cazip fırsatlar ve detayları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 10:07 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 10:07
Bir lira bile faizi yok! 20.000 TL nakit destek anında hesapta

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Bankaların sunduğu bu avantajlı faizsiz kredi ve nakit avans fırsatlarından yararlanmak için ilgili bankaların mobil uygulamalarını kullanarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.


QNB Finansbank'ın Avantajlı Kampanyaları

Yeni Müşterilere Özel %0 Faizli 45.000 TL Kredi: QNB Mobil uygulaması üzerinden yeni müşteri olanlar, %0 faizli ve anında 45.000 TL kredi imkanından faydalanabiliyor.

CardFinans Sahiplerine 25.000 TL Faizsiz Nakit Avans: CardFinans kredi kartını alan müşterilere, 3 ay vadeli ve %0 faizli 25.000 TL taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor.

20.000 TL Faizsiz 6 Ay Vadeli İhtiyaç Kredisi: Acil nakit ihtiyacı olanlar için 20.000 TL tutarında %0 faizli ve 6 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı mevcut.

Akbank'tan 45.000 TL'ye Varan Faizsiz Nakit Fırsatı

20.000 TL'ye Kadar Faizsiz İhtiyaç Kredisi: Akbank, %0 faizli ve 6 ay vadeli 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi sunuyor.

25.000 TL'ye Varan Faizsiz Taksitli Avans: Ayrıca, %0 faizli 25.000 TL'ye varan taksitli avans fırsatıyla müşterilerinin yanında oluyor.

İş Bankası'ndan Faizsiz Taksitli Nakit Avans

İşCep'e Özel 25.000 TL Faizsiz Avans: İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası müşterisi olanlar, 25.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatından yararlanabiliyor.

Maximum Kart ile MaxiPuan Kazanma Fırsatı: Maximum Kart sahipleri, aylık 15.000 TL'yi aşan harcamalarında ekstra MaxiPuan kazanma şansına sahip.

%0 Faizli Ek Hesap Ayrıcalığı: Bir ay boyunca %0 faizli ek hesap kullanma imkanı sunuluyor.

Enpara.com'dan Yeni Müşterilere Özel Teklifler

10.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı: Enpara.com, yeni müşterilerine %0 faizli 10.000 TL kredi fırsatı tanıyor.

Garanti BBVA'dan Faizsiz Kredi ve Nakit İade Fırsatları

20.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi: Mobil uygulama üzerinden Garanti BBVA'lı olanlar, 20.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatından faydalanabiliyor.

2.000 TL'ye Varan Nakit İade: Banka, belirli kampanyalar kapsamında 2.000 TL'ye varan nakit iade fırsatı sunuyor.

Gençlere Özel 8.000 TL'ye Varan Fırsatlar: Garanti BBVA'lı genç müşteriler için 8.000 TL'ye varan özel avantajlar mevcut.

DenizBank'ın Sıfır Faizli Kredi ve Mevduat Faizi İmkanları

15.000 TL Faizsiz Taksitli Nakit Avans: MobilDeniz uygulaması üzerinden DenizBank müşterisi olanlar, %0 faizli 15.000 TL taksitli nakit avans alabiliyor.

10.000 TL'ye Varan Faizsiz Kredi: Banka, %0 faiz ile 10.000 TL'ye varan kredi imkanı sunuyor.

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