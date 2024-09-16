İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Eylül ayı FED faiz kararı dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları için kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar ve analistler, FED'in bu ay yapacağı toplantıda alacağı kararı büyük bir dikkatle izliyor. Son dönemde faiz indirimine dair beklentiler tartışma konusu oldu.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN? ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.



Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.