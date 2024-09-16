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FED FAİZ KARARI TARİHİ: Eylül ayı FED faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar yatırımcıları dikkat!

ABD Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı hakkında aramalar hız kazandı. Uzun zamandır FED'in faiz indirimine gitmesi bekleniyor ancak bu beklentiler hala netlik kazanmış değil. Peki, FED'in eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 09:00 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 09:00
FED FAİZ KARARI TARİHİ: Eylül ayı FED faiz beklentisi ne yönde? Altın, dolar yatırımcıları dikkat!

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Eylül ayı FED faiz kararı dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları için kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. Yatırımcılar ve analistler, FED'in bu ay yapacağı toplantıda alacağı kararı büyük bir dikkatle izliyor. Son dönemde faiz indirimine dair beklentiler tartışma konusu oldu.

EYLÜL AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.

Buna göre; FED faiz kararı toplantısı 18 Eylül 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da eylül ayı faiz kararı açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Analistler, enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olduğunu ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürdüğünü belirterek, Fed'in bu ayki toplantıda 50 baz puanlık bir indirimine gitme olasılığının azaldığını söyledi.

Ülkede enflasyonun güç kaybettiğine yönelik güvenin arttığı belirten analistler, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinden alınacak sinyallerin de takip edildiğini söyledi.



Ayrıca, ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,43'ten yüzde 6,29'a gerileyerek, Şubat 2023'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Mortgage başvuruları ise yüzde 1,4 yükseldi.

ABD Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Laell Brainard son yaptığı açıklamada enflasyondaki yavaşlamaya dikkati çekerek "Enflasyon konusunda bir sayfanın kapandığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

KASIM AYINDA 50 PUAN İNDİRİM BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapacağı ve yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güç kazanıyor.

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