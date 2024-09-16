Fahiş fiyata af yok! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 1.274 gerçek ve tüzel kişiye 327 milyon 376 bin 495 lira idari para cezası

OTOMOTİV, EMLAK VE KUYUM SEKTÖRÜNE YÖNELİK 2024 YILINDA YAPILAN DENETİMLER KAPSAMINDA TOPLAMDA 129.766.181,00 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Sektör bazlı yapılan denetimlerimiz kapsamında:



-2024 yılında otomotiv sektöründe 202 firma denetlenmiş aykırı fiil ve eylemlerin yanında stokçuluk uygulayan 68 firmaya toplamda 75.013.928,00 TL idari para uygulanmıştır.





- Emlak sektörüne yönelik denetimlerimiz kapsamında 2024 yılı 15 Eylül tarihi itibarıyla 538 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş, aykırılık tespit edilen 392 gerçek ve tüzel kişiye 30.152.253,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Kuyum sektörüne yapılan denetimler kapsamında 2024 yılında 310 gerçek ve tüzel kişi denetlenmiş olup, 123 gerçek ve tüzel kişiye aykırı fillerinden dolayı 24.600.000,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Denetimlerin yanında 24 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2024/3 sayılı HFDK (Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu) Toplantısında ise 46 hal içi tüccar ve 2 tavukçuluk firmasına toplamda 30.074.880,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında 15 Eylül tarihine kadar sektör bazlı denetimler ve fahiş fiyat denetimleri toplamında 46.368 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı eylem ve fillerle birlikte, stokçuluk girişimlerinde bulunan 1.274 gerçek ve tüzel kişiye 327.376.495,50 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak iç piyasamızda ticari etiğe aykırı davranışlarda bulunarak haksız kazanç sağlanmasını engellemek, adaletli bir iç piyasa işleyişi tesisi sağlamak için çalışmalarımıza aralıksız bir şekilde devam edilecektir. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN