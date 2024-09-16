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Emeklilere 25.000 TL ve 50.000 TL ödeme! İşte tarihler

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, emeklilere özel yeni bir kredi kampanyası duyurdu. 16-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bu kampanya kapsamında, emekliler 50.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahip olacaklar.

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Giriş Tarihi 16 Eylül 2024, 08:32 Güncelleme Tarihi 16 Eylül 2024, 08:32
Emeklilere 25.000 TL ve 50.000 TL ödeme! İşte tarihler

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Emekli maaşını Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden alan müşteriler, kredi başvurularını dijital platformlar aracılığıyla hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecekler. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden yapılacak başvurular sayesinde, bankaya gitmeye gerek kalmadan işlem tamamlanabilecek.

Avantajlı Faiz Oranları ve Esnek Ödeme Seçenekleri

Kampanya dahilinde sunulan krediler, düşük faiz oranları ve esnek ödeme planları ile dikkat çekiyor. 36 aya varan vade seçenekleri sayesinde emekliler, bütçelerini zorlamadan kredi ödemelerini gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, tahsis ücreti olmaksızın sunulan bu krediler, finansal açıdan rahatlama sağlıyor.

Kimler Bu Kampanyadan Yararlanabilir?

Emekli Maaşı Şartı: Başvuru yapacak kişilerin emekli maaşlarını Ziraat Bankası veya Vakıfbank üzerinden alıyor olmaları gerekiyor.
Kredi Notu Uygunluğu: Kredi notunun bankanın belirlediği uygunluk kriterlerine sahip olması şartı aranıyor.
Bu koşulları sağlayan emekliler, hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirler.

Örnek Ödeme Planları

Ziraat Bankası 25.000 TL Kredi İçin Ödeme Planı

Kredi Tutarı: 25.000 TL
Vade Süresi: 36 Ay
Aylık Taksit Tutarı: 1.689,95 TL
Faiz Oranı: %4,54
Yıllık Maliyet Oranı: %100,0866

Vakıfbank 50.000 TL Kredi İçin Ödeme Planı

Kredi Tutarı: 50.000 TL
Vade Süresi: 36 Ay
Aylık Faiz Oranı: %3,99
Taksit Tutarı: 3.094,67 TL
Efektif Yıllık Faiz Oranı: %83,4616

Başvurular Kısa Sürede Sonuçlanıyor

Başvuruların onay süreci oldukça hızlı ilerliyor. Gerekli şartları sağlayan emeklilerin kredi başvuruları genellikle birkaç gün içinde sonuçlandırılıyor ve kredi tutarı hesaplarına aktarılıyor.

Bu kampanya, emeklilere finansal açıdan rahatlama ve ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunuyor. Düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleri ve dijital başvuru kolaylığı ile emekliler, bu avantajlı krediden faydalanabilirler.

Kampanya 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin, başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.

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