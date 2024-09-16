Emeklilere 25.000 TL ve 50.000 TL ödeme! İşte tarihler

Başvurular Kısa Sürede Sonuçlanıyor

Başvuruların onay süreci oldukça hızlı ilerliyor. Gerekli şartları sağlayan emeklilerin kredi başvuruları genellikle birkaç gün içinde sonuçlandırılıyor ve kredi tutarı hesaplarına aktarılıyor.

Bu kampanya, emeklilere finansal açıdan rahatlama ve ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir fırsat sunuyor. Düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleri ve dijital başvuru kolaylığı ile emekliler, bu avantajlı krediden faydalanabilirler.

Kampanya 30 Eylül tarihine kadar geçerli olacak. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin, başvurularını belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.