Demir yollarıyla 8 ayda 177 milyon yolcu taşındı!

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemler, yüksek hızlı tren, ana hat ve bölgesel trenleri 8 ayda 177 milyon yolcunun kullandığını söyledi.

Marmaray'ı bu dönemde 143 milyon 692 bin kişinin kullandığını belirten Uraloğlu, "Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Halkalı-Bahçeşehir Hattı'nı 1 milyon 896 bin vatandaşımız kullandı" dedi. Uraloğlu, 8 ayda 15 milyon 456 bin kişinin de Başkentray'ı kullandığını aktararak, "8 ayda ana hat ve bölgesel trenlerimizle 7 milyon 701 bin 36 kişi seyahat etti. YHT'de ise bu rakam 8 milyon 296 bin 248 olarak gerçekleşti" diye konuştu.