Vatandaşın tercihi raylar oldu! YHT, Marmaray, Başkentray, Sirkeci-Kazlıceşme Raylı Sistem Hattı ilk 8 ayda 177 milyon kişi seyahat etti!

Uraloğlu, hattın İstanbul şehir içi trafiğini rahatlatmadaki en önemli faktörlerden olduğunu belirterek, "Marmaray sadece Ağustos ayında 16 milyon 679 bin 354 yolcumuza hizmet verdi. İstanbul'daki diğer iki kent içi raylı sistem hattımız olan Sirkeci Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Halkalı-Bahçeşehir Hattını ise 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1 milyon 896 bin 219 vatandaşımız kullandı." diye konuştu.

Ankara'nın merkezinden geçerek şehrin doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray'ı ise Bakanlık olarak şehre kazandırdıklarını bu sayede Ankara'nın da şehir içi trafiğine önemli ölçüde nefes aldırdıklarını anımsatan Uraloğlu, Başkentray'ın toplu taşıma sistemlerine ve YHT ile entegre olarak hizmet verdiğini belirterek, "Başkentli vatandaşlarımız seyahatlerinde Başkentray'ı tercih etmeye devam ediyor. Yolcu sayısı da sürekli artıyor. Başkentray'ı Ağustos ayında 1 milyon 650 bin 34, ilk 8 ayda ise toplamda 15 milyon 456 bin 609 kişi kullandı." dedi.