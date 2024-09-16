Antalya’da otellerin doluluk oranı Eylül ortasında yükseldi!

Turizmde düşen fiyatlarla Eylül ortasında yaz sezonu hareketliliği ortaya çıktı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, Antalya'daki otellerin doluluk oranlarının Eylül'de de yüksek olduğunu belirterek, "Temmuz-Ağustos'taki gibi doluluk yaşıyoruz" dedi. Bu yıl güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden Saatçioğlu, "Rezervasyonlara göre doluluklar Ekim ayında da bu şekilde devam edecek gözüküyor. Bir taraftan 2025 erken rezervasyonları da devam ediyor" diye konuştu.



İÇ PAZAR DA HAREKETLİ

Bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da tesislerinin yüzde 90 dolu olduğunu belirterek, Ekim sonuna kadar yüksek dolulukların devam etmesini beklediklerini söyledi. Eylül, Ekim, Kasım döneminin de artık sıcak geçtiğini anlatan Kızıldağ, şunları kaydetti: "Mevsimler kayınca otellerdeki doluluklarımız da devam etti. Rusya, Almanya, İngiltere, Romanya ve Macaristan başta olmak üzere farklı ülkelerden misafirlerimiz tatillerini yapıyor. Okulların açılmasına rağmen iç pazar devam ediyor. Bir taraftan kongre, seminer, bayi toplantıları da başladı."

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