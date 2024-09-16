50 TL’ye palamut! Karadeniz’de ağlar doldu

Karadeniz'de av yasağının sona ermesi ile tezgahlarda balık bereketi devam ediyor. Trabzon'da denize açılan balıkçıların ağları, palamutla doluyor. Tanesi 1 kiloya kadar ulaşan palamutlar, tezgahlarda 75 liradan yer aldı. Trabzon'da tezgahlarda istavritin kilosu 75, barbun 200, çupra 250, somon 200, levrek 250, mezgit 100 ve hamsi 200 liradan satışa sunuluyor.

Palamut bolluğu yaşandığını belirten balıkçı Gökmen Aydın, "Balıklarda şu an durum fena değil. 50-75 liraya palamut var. İstavrit, çinekop, hamsi de var. Şu an fiyatları güzel" dedi. Palamudun göç balığı olduğuna dikkati çeken balıkçı Mehmet Örseloğlu da "Palamutta ne olacağı belli olmaz. Yarın baktın daha bol olur. Bir baktın ki, yarın hiç olmaz" diye konuştu.