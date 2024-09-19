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TCMB Eylül ayı faiz beklentisi 2024! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı faiz kararı toplantısının tarihini duyurdu. Ekonomistler ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilen bu toplantı döviz kuru, altın fiyatları, borsa performansı ve mevduat faiz oranları üzerinde önemli etkiler yaratacak.

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Giriş Tarihi 19 Eylül 2024, 09:04 Güncelleme Tarihi 19 Eylül 2024, 09:04
TCMB Eylül ayı faiz beklentisi 2024! Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı faiz kararı toplantısının tarihini açıkladı. Finans dünyası ve yatırımcılar tarafından büyük bir dikkatle takip edilen bu toplantı piyasalarda önemli değişimlere yol açacak.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı eylül ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası eylül ayı faiz kararı 19 Eylül 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı.

Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 50

Cari yıl için Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,4'den 3,2'ye, gelecek yıl için ise yüzde 3,5'den 3,4'e düştü.



TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 46,48'e düştü.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 33,30'dan yüzde 31,66'ya geriledi.

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