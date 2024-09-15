Turisti komşuya kaptıran otellerden indirim kararı

Yaz sezonunda fırsatçılık yapıp fahiş fiyatlar uygulayan oteller vatandaşın tepkisiyle karşılaşmış ve boş kalmıştı. Vatandaşların bir kısmı tatillerini ertelerken, bir kısmı 'daha ucuz' olduğu gerekçesiyle Yunan adalarına gitmişti. Bayramda bile yüzde 50-60 doluluk oranlarını zor gören oteller şimdi okulların kapanmasıyla şehre dönen vatandaşı indirim yaparak çekmeye çalışıyor. Her yıl olduğu gibi düşük sezon sebebiyle bazı otellerde fiyatlar yüzde 50 inerken özellikle ekim ve kasım ayında her şey dahil 5 yıldızlı otellerde dört gece beş gün iki kişi için fiyatlar ortalama 15 bin liraya kadar düştü. 3-4 yıldızlı otellerde fiyatlar daha da aşağıya inmiş durumda. Bu otellerde de 13 bin liraya kalmak mümkün oluyor.

TATİL SEZON UZADI

Yaz sezonunda tatili erteleyenlerin eylül, ekim ve kasım aylarında tatil planları yaptığını belirten turizmciler, daha uygun fiyatlar olduğu için talebin arttığını, bu da tatil sezonunun uzamasına yol açtığını belirtiyor. Sektör güz sezonunda hem yerli hem de yabancı turist talebinin yoğun olmasını bekliyor. Özellikle belli bir yaşın üzerindeki yabancılar ile tatilini erteleyen yerli turistler güz aylarını tercih ediyor. Bu aylarda başta Antalya olmak üzere sahil bölgelerinde hava sıcaklıkları da arttığı için denize de girilebiliyor.

FİYATLAR DÜŞÜYOR

Otel fiyatları eylül ayına göre ekim ve kasım aylarında daha fazla düşüyor. Ekim ve kasım aylarında ortalama yüzde 30 indirimler yapılırken bazı otellerde indirim oranı yüzde 50'yi buluyor. Özellikle her şey dahil otellerde kasım ayında dört gece beş gün iki kişi için fiyatlar ortalama 15 bin liraya kadar indirilmiş durumda.

NEREDE KAÇ LİRA?

■ Bodrum'da 5 yıldızlı otellerde dört gece beş gün her şey dahil iki kişilik fiyatlar ortalama 40 bin lira iken bu fiyatlar güz sezonunda 15-20 bin liraya kadar düşüyor.

■ 3 ya da 4 yıldızlı oteller seçildiğinde ise fiyatlar bu kez 10-13 bin lira arasında değişiyor.

■ Antalya'da yine 40-50 bin liraya yazın ortalama fiyat isteyen oteller şimdi 23 bin liraya kadar düşüyor. Ekim ve kasım aylarında fiyatlar daha da iniyor ve 15 bin liraya kadar düşüyor.

■ Marmaris'te butik oteller güz döneminde 15 bin liradan başlıyor. Kasım ayında indirim yüzde 50'yi buluyor.

Yazın yüksek fiyatlar yüzünden birçok vatandaş tatilini erteledi. Okullar açıldıktan sonra her yıl olduğu gibi düşük sezonla fiyatlar indi.