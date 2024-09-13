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Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta ne alacak?

Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının OVP’ye göre yüzde 13.44 olması beklenirken, bu oranın halen 12 bin 500 lira olan taban aylık ödemesine de yansıtılması gündemde.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 07:02
Taban aylığa enflasyon zammı: SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak’ta ne alacak?

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Milyonlarca emekli şimdiden Ocak zammını merakla bekliyor. 2025'in ilk ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Taban aylığa enflasyon zammıTaban aylığa enflasyon zammı

Bu yılın ilk yarısında enflasyon yüzde 24.73 olarak gerçekleşmişti. Orta Vadeli Program'da da (OVP) 2024 yılı enflasyonu yüzde 41.5 olarak tahmin edildi. Bu tahmine göre ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 13.44 olarak bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu tahmin gerçekleşirse Ocak'ta yüzde 13.44 zam alacak. Bu zam emeklilerin kök aylıklarına yansıtılacak.

Taban aylığa enflasyon zammıTaban aylığa enflasyon zammı

ENFLASYON AYARI
Emekliler için ayrıca taban aylık artışı da gündeme gelecek. En düşük emekli aylığı ödemesi geçtiğimiz Temmuz ayında 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilmişti. Halen kök aylık ve ek ödeme toplamı 12 bin 500 liranın altında olanlara, bu kapsamda Hazine desteğiyle birlikte 12 bin 500 lira yatırılıyor.

Taban aylığa enflasyon zammıTaban aylığa enflasyon zammı

Eğer taban aylıkta değişiklik olmazsa bazı emeklilerin eline geçecek parada Ocak ayında değişiklik olmayacak. Ocak zammı yüzde 13.44 gerçekleşirse, halen ek ödemesi ve kök aylığının toplamı 11 bin 19 liranın altında olanlar sıfır zam tehlikesiyle karşılaşabilecek. Bunun önüne geçmek için taban aylığın da Ocak zammı oranında artırılması bekleniyor. Bu durumda taban aylık ödemesinin 14-15 bin lira bandına çekilmesi söz konusu olacak. Yüzde 13.44 artış yapılırsa en düşük ödeme 14 bin 180 liraya yükselecek.

Taban aylığa enflasyon zammıTaban aylığa enflasyon zammı

KARAR NE ZAMAN VERİLECEK?
Yeni taban aylıkla ilgili kararın Ocak ayı başında zam oranının belli olmasından sonra verilmesi bekleniyor. Artış yasal düzenleme ile hayata geçirilebilecek. Bu nedenle bir yasa teklifi hazırlanarak Meclis'e sunulacak. Yasanın ardından da düzenleme aynı ay maaşlara yansıyacak. Önce kök aylık ve ek ödeme yeni zam oranıyla hesaplanacak. Elde edilen tutar yeni taban aylığın altındaysa, yapılacak ödeme Hazine desteğiyle yeni taban aylığa tamamlanacak. Böylece tüm emeklilerin eline geçecek para artmış olacak.

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EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda

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