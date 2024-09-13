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Altın tavan yaptı! İslam Memiş kesin dedi! Kuyumcular ise yıl sonu rakamı verdi

Finans dünyası, yatırımcıların sürekli değişen piyasalara uyum sağlaması gereken dinamik bir yapıya sahip. Bu süreçte uzmanların görüş ve analizleri yatırımcılara yol gösteriyor. Son açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü ekonomist İslam Memiş, özellikle Eylül ayına dair verdiği önemli ipuçlarıyla gündemde. Memiş'in son değerlendirmeleri, döviz kurlarından altın ve emtia piyasalarına kadar geniş bir yelpazede yatırımcılara yol gösteriyor.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 09:18 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 09:28
Altın tavan yaptı! İslam Memiş kesin dedi! Kuyumcular ise yıl sonu rakamı verdi

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Altın piyasası, küresel ekonomik gelişmeler ve merkez bankalarının aldığı kararlarla sık sık yön değiştiren bir yatırım aracı olmaya devam ediyor. Son dönemde FED'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve altın fiyatlarındaki dalgalanmalar, yatırımcıların gözünü yeniden bu güvenli limana çevirdi. Bu süreçte kuyumcuların gözlemleri ve müşterilerin talebi, piyasanın nabzını en iyi yansıtan göstergelerden biri olarak öne çıkıyor

Döviz Piyasalarında Beklenen Hareketler

İslam Memiş'in döviz piyasalarına ilişkin analizleri özellikle EUR/USD paritesine göre şekilleniyor. Ünlü analist, paritenin 1.10-1.1050 bandında sıkıştığını ve kısa vadede 1.0950'yi hedeflediğini belirtti. Memiş, yatırımcılara Euro'nun yılın son çeyreğinde daha fazla değer kaybedebileceği uyarısında bulundu. Geçtiğimiz haftalarda Euro'dan Dolar'a geçen yatırımcıların kazançlı çıktığını belirten Memiş, henüz bu hareketi yapmamış olanlar için hala bir fırsat olduğunu vurguladı.

Memiş, dolar endeksinin potansiyel düşüşüne de dikkat çekerek endeksin 97-92 aralığına kadar gerileyebileceğini belirtti. Bu durum karşısında yatırımcılara ya dolarda beklemelerini ya da ons altın ve gümüşe yatırım yapmalarını önerdi. Ayrıca ABD ve Çin'deki ekonomik yavaşlama nedeniyle Brent petrol fiyatlarının üç yılın en düşük seviyesi olan 69,50 dolara gerilediğini hatırlatan Memiş, petrolün de potansiyel bir yatırım fırsatı sunduğunu söyledi.

Altın ve Emtia Piyasalarında Fırsatlar

Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, özellikle eylül ayında bu piyasalarda baskının artacağını öngördü. Kısa vadede satışların devam edebileceğini belirten Memiş, bu durumun bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Uzun vadede ons altın için 2.600-3.000 dolar hedeflenebileceğini belirten uzman, portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Kuyumcular Rakam Verdi

Kuyumcular, altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip eden uzmanlar olarak dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan yükselişlerin ardından kuyumcular, gram ve çeyrek altın fiyatlarını net bir şekilde ifade etti. Bir kuyumcu, altının her zaman olduğu gibi büyük bir gösteri yaptığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Altın yine şovunu yaptı. FED'in faiz düşüreceği beklentisi altını tam ters yönde tetikledi. Rekorlardan sonra ufak bir gerileme yaşandı. Bugün itibarıyla 24 ayar gram altını 2.800 TL'den, çeyrek altını ise 4.550 TL'den satıyoruz."

Altında Yıl Sonu Beklentisi: 3.500 TL'yi Görebilir

Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre, altın fiyatları yıl sonuna kadar daha da artabilir. Piyasalarda faiz indirimi beklentisinin şimdiden satın alındığı görüşü ağırlık kazanırken, bu beklenti altının yeni rekorlar kırmasının önünü açabilir. Kuyumcular, yılsonunda altın fiyatlarının 3.300-3.500 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini belirtiyor.

Faiz indirimiyle birlikte nakitte bulunan yatırımcılara altına yönelmeleri tavsiye ediliyor. Uzmanlar, faiz kararlarının etkilerinin gelecek haftalarda hissedilmeye başlanacağını ifade ediyor. Bu nedenle, yatırımcıların ellerindeki nakit parayı değerlendirerek altına yönelmelerinin kârlı bir hamle olacağı düşünülüyor.

NOT: Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir

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