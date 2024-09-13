Altın tavan yaptı! İslam Memiş kesin dedi! Kuyumcular ise yıl sonu rakamı verdi

Altın ve Emtia Piyasalarında Fırsatlar
Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, özellikle eylül ayında bu piyasalarda baskının artacağını öngördü. Kısa vadede satışların devam edebileceğini belirten Memiş, bu durumun bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Uzun vadede ons altın için 2.600-3.000 dolar hedeflenebileceğini belirten uzman, portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çekti.
Kuyumcular Rakam Verdi
Kuyumcular, altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip eden uzmanlar olarak dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan yükselişlerin ardından kuyumcular, gram ve çeyrek altın fiyatlarını net bir şekilde ifade etti. Bir kuyumcu, altının her zaman olduğu gibi büyük bir gösteri yaptığını belirterek şu açıklamada bulundu:
"Altın yine şovunu yaptı. FED'in faiz düşüreceği beklentisi altını tam ters yönde tetikledi. Rekorlardan sonra ufak bir gerileme yaşandı. Bugün itibarıyla 24 ayar gram altını 2.800 TL'den, çeyrek altını ise 4.550 TL'den satıyoruz."
Altında Yıl Sonu Beklentisi: 3.500 TL'yi Görebilir
Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre, altın fiyatları yıl sonuna kadar daha da artabilir. Piyasalarda faiz indirimi beklentisinin şimdiden satın alındığı görüşü ağırlık kazanırken, bu beklenti altının yeni rekorlar kırmasının önünü açabilir. Kuyumcular, yılsonunda altın fiyatlarının 3.300-3.500 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini belirtiyor.
Faiz indirimiyle birlikte nakitte bulunan yatırımcılara altına yönelmeleri tavsiye ediliyor. Uzmanlar, faiz kararlarının etkilerinin gelecek haftalarda hissedilmeye başlanacağını ifade ediyor. Bu nedenle, yatırımcıların ellerindeki nakit parayı değerlendirerek altına yönelmelerinin kârlı bir hamle olacağı düşünülüyor.
NOT: Haberimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir