Altın tavan yaptı! İslam Memiş kesin dedi! Kuyumcular ise yıl sonu rakamı verdi

Altın ve gümüş piyasalarına ilişkin de çarpıcı değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş , özellikle eylül ayında bu piyasalarda baskının artacağını öngördü. Kısa vadede satışların devam edebileceğini belirten Memiş, bu durumun bir alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Uzun vadede ons altın için 2.600-3.000 dolar hedeflenebileceğini belirten uzman, portföy çeşitlendirmesinin önemine dikkat çekti.

Kuyumcular Rakam Verdi

Kuyumcular, altın piyasasındaki hareketliliği yakından takip eden uzmanlar olarak dikkat çekiyor. Son dönemde yaşanan yükselişlerin ardından kuyumcular, gram ve çeyrek altın fiyatlarını net bir şekilde ifade etti. Bir kuyumcu, altının her zaman olduğu gibi büyük bir gösteri yaptığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Altın yine şovunu yaptı. FED'in faiz düşüreceği beklentisi altını tam ters yönde tetikledi. Rekorlardan sonra ufak bir gerileme yaşandı. Bugün itibarıyla 24 ayar gram altını 2.800 TL'den, çeyrek altını ise 4.550 TL'den satıyoruz."