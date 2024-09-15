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Tarımda yeni dönem: İşlenmemiş arazi kiralanacak

İşlenmeyen tarım arazileri bir yıl daha ekilmemesi durumunda kiralama süreci başlayacak. İlk liste 30 Eylül’de yayımlanacak. İşte yeni sistem...

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Tarımda yeni dönem: İşlenmemiş arazi kiralanacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesini başlatıyor. Söz konusu arazilerin sezonluk tarımsal amaçlı kiraya verilmesine yönelik işlemler belirlendi.

Hangi araziler kiralanacak?
Üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri, arazinin vasfının değiştirilmemesi ve kiralayan tarafından tarımsal üretimde kullanılması şartıyla sezonluk kiraya verilecek.

Kiralanacak araziler nasıl tespit edilecek?
Kiraya verilecek arazilerin tespiti için il veya ilçe tarım ve orman müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonu, kadastro parsel verileri, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri, diğer kamu kurumlarından elde edilecek veriler üzerinden yapılacak çalışmalar ve yerinde gerçekleştirilecek arazi kontrolleriyle işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek.

Kira bedeli nasıl belirlenecek?
Kira bedeli, komisyon tarafından belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

Arazi kiralamak isteyenler nasıl başvuru yapacak?
İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, tarım arazisi kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde il müdürlüğüne başvuru yapacak. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Kiralama işleminde kimlere öncelik tanınacak?
Kiralama öncelikli olarak, kiraya verilecek tarım arazisinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına yapılacak. Öncelikli gruplardan birden fazla istekli çıkması halinde en yüksek teklifi verene kiralanacak.

Kira kime ödenecek?
Kira bedeli arazi sahibine ödenecek. Hak sahiplerine ulaşılamaması halinde, kira bedelleri bakanlıkça belirlenecek bir kamu bankasında araziye özgülenerek açılacak üçer aylık vadeli hesapta nemalandırılacak. Mülkiyeti ihtilaflı tarım arazilerinde ihtilafın giderilmesi halinde biriken kira geliri, hak sahiplerine payları oranında dağıtılacak.

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