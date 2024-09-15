ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 14-17 Eylül 2024 bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK Market, 18 Eylül 2024 tarihli yeni kataloğunda ev gereçleri ve gıda ürünleri için harika indirimler sunuyor. Temizlik ve düzenleme ürünlerinde Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 249 TL, 4 Katlı Dolap İçi Düzenleyici ise sadece 69.95 TL! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...
14-17 Eylül
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
🎀 Dollyland Luvlie Günlük Kıyafetler - 119 TL
🎁 Dollyland Minkie Sevimli Evim Sürpriz Poşeti - 69,95 TL
🕶️ Blok Gözlük Seti - 99,95 TL
🚗 Metal Jipler - 99,95 TL
🚀 Uzay Araç - 39,95 TL
🛰️ Uzay Serisi Mekik ve Astronot - 199 TL
🌌 Uzay İstasyonu - 399 TL