ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 14-17 Eylül 2024 bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK Market, 18 Eylül 2024 tarihli yeni kataloğunda ev gereçleri ve gıda ürünleri için harika indirimler sunuyor. Temizlik ve düzenleme ürünlerinde Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 249 TL, 4 Katlı Dolap İçi Düzenleyici ise sadece 69.95 TL! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...