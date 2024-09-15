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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 14-17 Eylül 2024 bu hafta hangi ürünler indirimde?

ŞOK Market, 18 Eylül 2024 tarihli indirim kataloğunu erken çıkardı ve tüketicileri heyecanlandıran fırsatlarla dolu bir alışveriş haftası sunuyor! Temel gıda ürünlerinden ev gereçlerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler sizleri bekliyor. Fakir Vetacare Buhar Jeneratörlü Ütü 3.699 TL’den, Karcher Buharlı Temizleyici ise 8.799 TL’den satışa sunuluyor.

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Giriş Tarihi 15 Eylül 2024, 17:38 Güncelleme Tarihi 15 Eylül 2024, 17:38
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 14-17 Eylül 2024 bu hafta hangi ürünler indirimde?

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ŞOK Market, 18 Eylül 2024 tarihli yeni kataloğunda ev gereçleri ve gıda ürünleri için harika indirimler sunuyor. Temizlik ve düzenleme ürünlerinde Çok Amaçlı 4 Katlı Raf 249 TL, 4 Katlı Dolap İçi Düzenleyici ise sadece 69.95 TL! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu...

14-17 Eylül14-17 Eylül

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

🎀 Dollyland Luvlie Günlük Kıyafetler - 119 TL
🎁 Dollyland Minkie Sevimli Evim Sürpriz Poşeti - 69,95 TL
🕶️ Blok Gözlük Seti - 99,95 TL

🚗 Metal Jipler - 99,95 TL
🚀 Uzay Araç - 39,95 TL
🛰️ Uzay Serisi Mekik ve Astronot - 199 TL
🌌 Uzay İstasyonu - 399 TL

🚜 Arazi Araçları 2'li - 99,95 TL
🛠️ Sök Tak Motor Helikopter Seti - 149 TL
Pilsan Futbol Kalesi ve Topu - 140 TL
🌊 Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı - 399 TL
🏖️ Kova Seti - 49,95 TL
🏐 Krone Voleybol / Basketbol Topu - 119 TL
🛹 Rookie Plastik Kaykay - 199 TL

ŞOK Market indirimli ürünlerŞOK Market indirimli ürünler

🛒 25 TL üstü alışverişlerde

🧴 750 ml Johnson's Bebek Şampuanı - 65 TL
🍬 357 gram Haribo Keyif Paketi - 55 TL

250 gram Kocatepe Türk Kahvesi - 79 TL
🧼 700 ml Ace Ultra Çamaşır Sulu Sprey Çeşitleri - 52 TL
🌿 30 ml Garnier Cilt Kusurları Karşıtı Peeling Etkili Serum - 170 TL

Süpermarket ürünlerinde yer alan muhteşem indirimlere buradan göz atmayı unutmayın!
🔖 Süpermarkette çok al az öde ek %15 indirim
👶 Anne çocuk ürünlerinde sepette %70'e varan indirimler
🖍️ Faber-Castell ürünlerinde %25 indirim
📚 Kırtasiye ürünlerinde sepette %50'ye varan indirimler

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