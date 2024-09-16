Emekli aylığına tarih farkı: Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?

Buna göre güncelleme katsayısı 1,4255 (yüzde 41.5 + yüzde 1.05) olacak. Bu yılki kümülatif emekli zam oranları 2024 yılı güncelleme katsayısından fazla olacağı için yılbaşından önce başvuru yapanlar daha yüksek maaş alabilecek. Emeklilik için şartları sağlayanların Ocak ayını beklemeden aylık başvurusu yapması avantajına olacak. Üstelik bir de daha erken aylık almaya başlanacağı da unutulmamalı. Bu arada hem bu yıl emekli olanlar hem de önümüzdeki yıl emekli olacaklar 2025'teki zamlardan da yararlanacak.

Dilekçe ne zaman verilmeli? Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek?

Enflasyon ve büyüme tahminleri ne getirecek? YÜZDE 30.6'YI BULACAK Çalışanlar e-Devlet'ten bugün emekli olsa ne kadar aylık alabileceğini görüyor. Örneğin, Ocak 2023 itibariyle aylığı 10 bin lira olarak hesaplanan kişi, bu yıl emeklilik dilekçesi verirse, 10 bin liralık tutar önce 2023 güncelleme katsayısı olan 1,6612 ile çarpılacak. 16 bin 612 lira çıkan aylığa önce Ocak'taki yüzde 49.25'lik, sonra da Temmuz'daki yüzde 24.73'lük zam oranları yansıtılacak. Böylece 30 bin 925 lira aylık tutarı ortaya çıkacak. Bu kişi Ocak 2025'te dilekçe verirse de 2023 güncelleme katsayısıyla 16 bin 612 lira çıkan tutara yüzde 86.16'lık emekli artışı yerine enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 1.4255'lik güncelleme katsayısı eklenecek. Buna göre aylık 23 bin 680 lira olacak.

Dilekçe ne zaman verilmeli?



2024'TE DİLEKÇE VERİLİRSE

- Üç dönem aylık bağlama oranı

- 2023 yılı güncelleme katsayısı: 1,6612 (2023 yılı enflasyonu olan % 64.77 + % 4.5'lik büyümenin % 30'u olan % 1.35)

- 2024 yılı kümülatif maaş zamları: 1,8616 (% 49,25 + % 24.73)

- 2025 zamları



2025'TE DİLEKÇE VERİLİRSE

- Üç dönem aylık bağlama oranı

- 2023 yılı güncelleme katsayısı: 1,6612

- 2024 yılı güncelleme katsayısı tahmini: 1,4255 (2024 TÜFE tahmini olan % 41.5 + % 3.5'lik büyüme tahmininin % 30'u olan % 1.05)

- 2025 zamları



ÖRNEK HESAPLAMA

2023 yılı maaşı: 10.000 TL

2024'te dilekçe verilirse:

- 2023 güncellemesi: 10.000 x 1,6612 = 16.612 TL

- 2024 zamları: 16.612 x 1,8616 = 30.925 TL

- Ayrıca 2025 zamları da eklenecek. 2025'te dilekçe verilirse:

- 2023 güncellemesi: 10.000 x 1,6612 = 16.612 TL

- 2024 güncellemesi: 16.612 x 1,4255 (Tahmini) = 23.680 TL

- Ayrıca 2025 zamları da eklenecek.

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