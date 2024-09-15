Prim günü az olana erken emeklilik: Mini EYT paketi gibi fırsat geliyor!

Sosyal güvenlik mevzuatı mıza göre emeklilik için bazı şartlar bulunuyor. Bunlar belli bir süre sigortalı kalmak, belli bir prim gününü tamamlamış olmak ve bazı tarihler için belli bir yaşa ulaşmak.

Bilindiği gibi 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar açısından EYT yasası ile yaş şartı kalktı. Erkekler için 25 kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık ve prim şartı yeterli oluyor.

Bu tarihten sonra ise prim ve yaş şartı bulunurken yıl şartı da ortadan kalkmış oldu. Emeklilik için en önemli şartlardan olan prim ödeme şartı ise değişik şekillerde oluyor.