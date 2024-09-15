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Altın kazandırıyor

Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan oldu.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 15 Eylül 2024
Altın kazandırıyor

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Bu hafta yatırım araçlarından altın kazandırdı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı. Bu hafta en çok yükselen yüzde 26,51 ile Borusan oldu. Borusan Boru Sanayi'yi, yüzde 8,79 ile Şekerbank, yüzde 7,92 ile Pegasus Hava Taşımacılığı izledi. Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12,18 ile Şok Marketler, yüzde 10,45 ile CW Enerji ve yüzde 9,42 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak sıralandı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı geçen hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 0,89 değer kazanarak 18 bin 507 liraya yükseldi. Doların satış fiyatı yüzde 0,16 azalışla 33,9250 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,19 düşüşle 37,6260 lira oldu.

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