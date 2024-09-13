Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren banka

Türk Lirası birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına göre ne kadar getiri elde edeceklerini hesaplamaya başladı.
Türk Lirası birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına göre ne kadar getiri elde edeceklerini hesaplamaya başladı.
TCMB'nin Türk Lirası mevduatları cazip hale getirmek için faiz oranlarını artırması, bankaları bu süreçte sundukları ürünleri çeşitlendirmeye yöneltti. Yüksek faiz getirisi sunan vadeli hesaplar yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin ilgisini çekiyor. Özellikle son birkaç ayda vatandaşların dikkatini çeken en önemli etkenlerden biri de faiz oranlarının %50'nin üzerine çıkması oldu.
Son olarak TCMB'nin bu politikaları doğrultusunda bankaların mevduat faiz oranları 13 Eylül Cuma günü itibariyle %53'e yükseldi. Bu yüksek faiz oranları özellikle tasarruflarını Türk Lirası olarak değerlendiren yatırımcıları sevindirdi. Faiz oranlarındaki artışla birlikte 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında yatırım yapan vatandaşlar mevduatlarının ne kadar kar getireceğini merak ediyor.
Alternatif Banka - VOV Hesap
Alternatif Banka'nın sunduğu %53 faiz oranı piyasadaki en yüksek oranlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu oranla yatırımcılar 1 milyon TL mevduatta 42.863,39 TL net gelir elde edebiliyor.
Odea Bank - Yeni Vadeli Mevduat Hesabı
Odea Bank'ın yeni vadeli mevduat hesabı %50 faiz getirisi sunuyor. Bu hesaba 1 milyon TL yatıran bir tasarruf sahibi vade sonunda 40.437,16 TL kazanabiliyor.
Enpara.com - Vadeli Hesap
Dijital bankacılık hizmetleri sunan Enpara.com, %47,5 faiz oranı sunan vadeli hesap seçeneğiyle dikkat çekiyor. 1 milyon TL'lik yatırım 38.415,3 TL kar sağlıyor.
Garanti BBVA - E-Vadeli Mevduat Hesabı
Garanti BBVA'nın e-vadeli mevduat hesabı ürünü, yatırımcılara %47 faiz oranıyla 38.010,93 TL net kazanç vaat ediyor.
Bankalardaki faiz oranlarının bu kadar yüksek seviyelere ulaşmasının nedeni, TCMB'nin sıkı para politikası ve yüksek enflasyon oranlarıdır. Merkez Bankası, enflasyonla mücadele etmek ve Türk Lirası'na olan güveni artırmak için politika faizlerini kademeli olarak artırıyor. Bu süreçte bankalar da Türk Lirası mevduatlarını cazip hale getirmek için faiz oranlarını artırmak zorunda kalıyor.