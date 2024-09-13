Hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte 32 günlük en yüksek faiz veren banka

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Türk Lirası birikimlerini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu güncel faiz oranlarına göre ne kadar getiri elde edeceklerini hesaplamaya başladı.

Merkez Bankası Hamlesiyle TL Mevduatlara Olan Faiz Arttı TCMB'nin Türk Lirası mevduatları cazip hale getirmek için faiz oranlarını artırması, bankaları bu süreçte sundukları ürünleri çeşitlendirmeye yöneltti. Yüksek faiz getirisi sunan vadeli hesaplar yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin ilgisini çekiyor. Özellikle son birkaç ayda vatandaşların dikkatini çeken en önemli etkenlerden biri de faiz oranlarının %50'nin üzerine çıkması oldu.