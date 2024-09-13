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Elektrikte herkese ortak tarife dönemi bitiyor! "Çok tüketen çok, az tüketen az" ödeme yapacak

Gelir gruplarına ve tüketime göre yeni bir tarife gündeme gelecek. Elektriği fazla tüketen, büyük ev sahibi olan vatandaşlar maliyet fiyatından fatura ödeyecek. Desteğin çoğu dar gelirliye verilecek.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 07:02
Elektrikte herkese ortak tarife dönemi bitiyor! Çok tüketen çok, az tüketen az ödeme yapacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte yeni tarife modeline geçiş için hazırlıklarını son aşamaya getirdi. Bakan Alparslan Bayraktar'ın ilk işaretlerini verdiği model, Orta Vadeli Program kapsamında uygulamaya geçecek.

Elektrik faturalarında ortak tarife yerine, tüketime göre yeni bir tarife devreye girecek. "Çok tüketenin çok, az tüketenin az" ödeme yapacağı sistemde, elektriğin üretim maliyetine göre faturalandırılması sağlanacak. Hali hazırda, elektrik fiyatları, maliyetinin yüzde 60 altında bir bedelle tüketiciye sunuluyor.

Elektrikte herkese ortak tarife dönemi bitiyorElektrikte herkese ortak tarife dönemi bitiyor

DAR GELİRLİYE ÖZEL TARİFE
Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'nun haberine göre, gelir grubu ve tüketimi yüksek, gerçek maliyete katlanabilecek tüketicilere elektrik asli maliyetine göre faturalandırılacak, düşük gelir grupları ise iki yönlü destekten yararlanacak. Gerçek ihtiyaç sahipleri, en alt gelir grubundaki vatandaşlar ve emekliler sübvansiyonlu (indirimli) tarifeden ve fatura desteğinden istifade edecek.

ʺÇok tüketen çok, az tüketen azʺ ödeme yapacakʺÇok tüketen çok, az tüketen azʺ ödeme yapacak

Halen, Aile Bakanlığı eliyle toplumun en dezavantajlı kesimlerine dar gelirli 4.1 milyon aboneye 75 kilovatsaate kadar elektrik faturası katkısı sağlanıyor. Brüt asgari ücretin yüzde 60'ından daha az geliri olan 2 kişilik ailenin 75 kilovatsaate kadar olan elektrik tüketimini devlet karşılıyor. Bu miktarı aşan tüketimlerde ise yüzde 60 indirimli tarife devreye giriyor. Yani devlet, elektriği asıl maliyetinin yarısına vatandaşa verdiği için dar gelirliler ikiz destekten yararlanmış oluyor. Toplumun diğer kesimleri ise gelir düzeyleri ile ilişkilendirilmeksizin 240 kilovatsaate kadar tüketimlerinde gerçek maliyetinin yüzde 60 altında sunulan fiyattan elektrik tüketiyor. 240 kilovatsaati aşan tüketimlerde ise zamlı tarife uygulanıyor.

Enerji fiyatlarının asgari ücret ve emekli maaşı içindeki payıEnerji fiyatlarının asgari ücret ve emekli maaşı içindeki payı

YENİ SİSTEMLE NE DEĞİŞECEK?
Önümüzdeki dönemde; evi çok daha büyük olan, fazla elektrik kullanan, çok sayıda elektrik ev eşyası bulunan, elektrikli araç sahibi vatandaşlar ise devlet desteğinden faydalanmayacak ve elektriği gerçek maliyeti üzerinden tüketecek.

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Bu sisteme geçilmemesi halinde ise 2025 yılında elektrik asıl maliyeti üzerinden değil de yüzde 60 sübvansiyonla vatandaşa ulaştırıldığından, bütçeye 524 milyar lira yük binecek. Söz konusu 524 milyar liranın finansmanı için bugünkü şartlarda yüzde 50 faizle iç borç alındığı varsayımıyla indirimli elektrik satışının devlete toplam maliyeti 790 milyar lirayı bulacak.

Ev tipi, kendi tüketimi için küçük çaplı elektrik üretimi planlayan vatandaşlara kolaylık sağlanacakEv tipi, kendi tüketimi için küçük çaplı elektrik üretimi planlayan vatandaşlara kolaylık sağlanacak

EV TİPİ ÜRETİME VİZE
Enerji Bakanlığı, ev tipi, kendi tüketimi için küçük çaplı elektrik üretimi planlayan vatandaşlara kolaylık sağlamayı düşünüyor. Evlerin, sitelerin, dükkânların çatısına ya da yüzeyine güneş paneli kurmak isteyen vatandaşlara, kendi iç tüketimlerini karşılamak ve ana şebekeye elektrik satışı yapmamak kaydı ile izin verilecek.

Bakanlık yetkilileri, güneş enerjisinde üretilen elektrik devamlılığında sorun olduğu için mevcut trafoların, yüz binlerce değişken elektrik arzını kaldırmaya yeterli olmadığına dikkati çekiyorlar. Önerilen modelde, öz tüketim için yapılacak harcamanın geri dönüşünün zaman alacağını kabul eden uzmanlar, orta uzun vadede yine de vatandaşların kârlı çıkacağını savunuyorlar.

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