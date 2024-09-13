Elektrikte herkese ortak tarife dönemi bitiyor! "Çok tüketen çok, az tüketen az" ödeme yapacak

Enerji fiyatlarının asgari ücret ve emekli maaşı içindeki payı YENİ SİSTEMLE NE DEĞİŞECEK? Önümüzdeki dönemde; evi çok daha büyük olan, fazla elektrik kullanan, çok sayıda elektrik ev eşyası bulunan, elektrikli araç sahibi vatandaşlar ise devlet desteğinden faydalanmayacak ve elektriği gerçek maliyeti üzerinden tüketecek.

Bu sisteme geçilmemesi halinde ise 2025 yılında elektrik asıl maliyeti üzerinden değil de yüzde 60 sübvansiyonla vatandaşa ulaştırıldığından, bütçeye 524 milyar lira yük binecek. Söz konusu 524 milyar liranın finansmanı için bugünkü şartlarda yüzde 50 faizle iç borç alındığı varsayımıyla indirimli elektrik satışının devlete toplam maliyeti 790 milyar lirayı bulacak.

Ev tipi, kendi tüketimi için küçük çaplı elektrik üretimi planlayan vatandaşlara kolaylık sağlanacak



EV TİPİ ÜRETİME VİZE

Enerji Bakanlığı, ev tipi, kendi tüketimi için küçük çaplı elektrik üretimi planlayan vatandaşlara kolaylık sağlamayı düşünüyor. Evlerin, sitelerin, dükkânların çatısına ya da yüzeyine güneş paneli kurmak isteyen vatandaşlara, kendi iç tüketimlerini karşılamak ve ana şebekeye elektrik satışı yapmamak kaydı ile izin verilecek.

Bakanlık yetkilileri, güneş enerjisinde üretilen elektrik devamlılığında sorun olduğu için mevcut trafoların, yüz binlerce değişken elektrik arzını kaldırmaya yeterli olmadığına dikkati çekiyorlar. Önerilen modelde, öz tüketim için yapılacak harcamanın geri dönüşünün zaman alacağını kabul eden uzmanlar, orta uzun vadede yine de vatandaşların kârlı çıkacağını savunuyorlar.