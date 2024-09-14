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Milyonlara Ocak zammı! Yeni ipucu geldi

Merkez Bankası anket sonuçlarını açıkladı. Buna göre emekliler ve memurlar için yeni zam oranları hesaplandı.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Milyonlara Ocak zammı! Yeni ipucu geldi

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SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Artışta enflasyon verileri belirleyici olurken, Merkez Bankası'nın yeni Piyasa Katılımcıları Anketi ipucu verdi. Ocak ayında maaşlara 2024'ün ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program'da 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 41.5 olarak yer almıştı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2024'ün ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı yüzde 13.44 olarak gerçekleşecek.

ANKETTEN NE ÇIKTI?
Ancak tek tahmin buradan gelmiyor. Merkez Bankası, Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını açıkladı. Ekonomistlerle yapılan ankette 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 43.14 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 14.76 olarak gerçekleşecek.

EK ARTIŞ OLUR MU?
Emekliler kesin zam oranını Ocak ayının başında öğrenecek. Bu zam oranı kök aylıklara yansıtılacak. Emekliler zammın yansıtıldığı aylıklarını Ocak ayı ödeme döneminde hesabında görecek. Emeklilere enflasyona endeksli bu artışın yanı sıra ek bir iyileştirme yapılıp yapılmayacağı da masaya yatırılacak. Bu kapsamda refah payı, taban aylık artışı gibi uygulamalar gündeme gelecek.

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