Maliye harekete geçti! Kazancını düşük beyan eden işletmelerin kapısını çalacak

Maliye, kazancını düşük beyan eden işletmelerin kapısını çalacak Günlük hasılat tutarları ortalamasını alıp, aylık hasılat tutarını hesaplayacak. Aylık ortalama hasılat tutarı, faaliyette bulunulan ay sayısı ile çarpılarak mükellefin ilgili takvim yılı hasılatı tespit edilecek. GİB'in tebliğinde konu ayrıntılı şekilde anlatıldı. Örneğin, lüks bir restoran işletmecisi, 12 ay haftada 7 gün faaliyet gösteriyor. Yıllık brüt satışını Maliye'ye 5 milyon TL olarak bildiriyor. Ancak Maliye ayda 4 kez yaptığı yoklamalarda bu işletmenin aylık hasılatının ortalama 1.2 milyon TL, 12 aylık ise 15 milyon TL'nin üzerinde olduğunu tespit ediyor. Böyle bir durumda, beyan edilen 5 milyon TL'nin neredeyse 3 katından fazla bir hasılat belirlendiği için mükellef izaha davet edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni dönemde 'çok kazanandan çok vergi' almak için harekete geçti GİB ÖRNEKLERLE ANLATIYOR

Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre, yine kuyumculukla iştigal eden bir mükellef 12 ay boyunca haftanın yedi günü faaliyette bulunup, yıllık brüt satış tutarını 25 milyon TL olarak idareye bildirmişse, ancak Maliye'nin yoklamalarında aylık satışının 3-3.5 milyon, yıllık ise 39 milyon TL olarak tespit edilmesi halinde bu işletme de izaha davet edilecek. Yıllık gayrisafi hasılat tutarını 30 milyon olarak bildiren bir estetikçinin, Maliye müfettişlerinin iş yerine yaptığı denetimlerde aylık ortalama 5 milyon TL kazandığı, yıllık hasılatının ise 50 milyon TL'yi geçtiği tespit ediliyor. Bu durumda da mükelleften izah istenecek. Veremezse ceza uygulanacak.

Gelirini az beyan eden yandı



MEHMET ŞİMŞEK MATRAHLARI SÖYLEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi matrahlarıyla çok kazanmasına rağmen düşük beyan gösteren bazı meslek gruplarını sıralamıştı. Bakan Şimşek, ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahının 16 bin 46 lira, doktorların 27 bin 376 lira, avukatların ise 17 bin 805 lira olduğunu belirterek, "Bütün bu alanlarda yetki alacağız. Gidip hasılat tespiti yapacağız. Sonra o hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz. Bu izahlar tatmin edici değilse gereğini yapacağız" demişti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN