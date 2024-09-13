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Maliye harekete geçti! Kazancını düşük beyan eden işletmelerin kapısını çalacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni dönemde 'çok kazanandan çok vergi' almak için harekete geçti. Yüksek kazancına rağmen düşük beyan edenin kapısını çalacak. İzah isteyecek. İkna olmazsa cezayı basacak.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 07:02
Maliye harekete geçti! Kazancını düşük beyan eden işletmelerin kapısını çalacak

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Maliye, yeni dönemde 'çok kazanandan çok vergi' almak için harekete geçti. Geçtiğimiz ağustos ayında çıkan Torba Yasa'nın uygulama tebliğleri belli oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazırladığı tebliğe göre, yüksek gelir elde eden buna rağmen yıllık hasılatını düşük beyan eden işletmeler mercek altına alınacak. Maliye bu şirketlerde aylık yoklama yapacak.

Gelirini az beyan eden yandıGelirini az beyan eden yandı

O iş yerlerinin günlük ve aylık hasılatını tespit edecek. Şirketin beyan ettiği hasılat, vergi müfettişlerinin tespit ettiği hasılattan daha düşükse mükellef izaha davet edilecek. Kendisine tebliğ gelen mükellef 30 gün içinde komisyona izahta bulunmak zorunda. İzahta beyan edilen tutar doğru ise mükellef vergi incelemesi veya takdir komisyonuna sevk edilmeyecek. İzah yeterli bulunmazsa mükelleften yüzde 20 oranında ceza ve geçmiş dönem faizi istenecek.

Maliye, yeni dönemde 'çok kazanandan çok vergi' almak için harekete geçtiMaliye, yeni dönemde 'çok kazanandan çok vergi' almak için harekete geçti

2025'TEN SONRA YOKLAMA VAR
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 2 Ağustos'ta Resmi Gazetede yayımlanan 7524 Sayılı Kanun'la ilgili tebliğ taslaklarını hazırladı. Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı'nda hasılat denetimi uygulamasının nasıl yapılacağı ayrıntılarıyla yer aldı. Uygulama 1 Ocak 2025'te başlayacak. Maliye ticari veya mesleki faaliyetleri nedeniyle mükellef olanların günlük hasılat tutarlarını tespit etmek amacıyla bir ayda üçten, bir takvim yılında on ikiden az olmamak kaydıyla yoklama yapacak.

Maliye, kazancını düşük beyan eden işletmelerin kapısını çalacakMaliye, kazancını düşük beyan eden işletmelerin kapısını çalacak

Günlük hasılat tutarları ortalamasını alıp, aylık hasılat tutarını hesaplayacak. Aylık ortalama hasılat tutarı, faaliyette bulunulan ay sayısı ile çarpılarak mükellefin ilgili takvim yılı hasılatı tespit edilecek. GİB'in tebliğinde konu ayrıntılı şekilde anlatıldı. Örneğin, lüks bir restoran işletmecisi, 12 ay haftada 7 gün faaliyet gösteriyor. Yıllık brüt satışını Maliye'ye 5 milyon TL olarak bildiriyor. Ancak Maliye ayda 4 kez yaptığı yoklamalarda bu işletmenin aylık hasılatının ortalama 1.2 milyon TL, 12 aylık ise 15 milyon TL'nin üzerinde olduğunu tespit ediyor. Böyle bir durumda, beyan edilen 5 milyon TL'nin neredeyse 3 katından fazla bir hasılat belirlendiği için mükellef izaha davet edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni dönemde 'çok kazanandan çok vergi' almak için harekete geçtiHazine ve Maliye Bakanlığı, yeni dönemde 'çok kazanandan çok vergi' almak için harekete geçti

GİB ÖRNEKLERLE ANLATIYOR
Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör'ün haberine göre, yine kuyumculukla iştigal eden bir mükellef 12 ay boyunca haftanın yedi günü faaliyette bulunup, yıllık brüt satış tutarını 25 milyon TL olarak idareye bildirmişse, ancak Maliye'nin yoklamalarında aylık satışının 3-3.5 milyon, yıllık ise 39 milyon TL olarak tespit edilmesi halinde bu işletme de izaha davet edilecek. Yıllık gayrisafi hasılat tutarını 30 milyon olarak bildiren bir estetikçinin, Maliye müfettişlerinin iş yerine yaptığı denetimlerde aylık ortalama 5 milyon TL kazandığı, yıllık hasılatının ise 50 milyon TL'yi geçtiği tespit ediliyor. Bu durumda da mükelleften izah istenecek. Veremezse ceza uygulanacak.

Gelirini az beyan eden yandıGelirini az beyan eden yandı

MEHMET ŞİMŞEK MATRAHLARI SÖYLEMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi matrahlarıyla çok kazanmasına rağmen düşük beyan gösteren bazı meslek gruplarını sıralamıştı. Bakan Şimşek, ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahının 16 bin 46 lira, doktorların 27 bin 376 lira, avukatların ise 17 bin 805 lira olduğunu belirterek, "Bütün bu alanlarda yetki alacağız. Gidip hasılat tespiti yapacağız. Sonra o hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz. Bu izahlar tatmin edici değilse gereğini yapacağız" demişti.

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