Cevdet Yılmaz’dan OVP ve enflasyon açıklaması | Emeklilik sistemi değişiyor mu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak." dedi.

Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlıyor, değerlendirmelerde bulunuyor.

Yılmaz, yeni yatırımların kesinlikle duyulacağına inandığını ve uluslararası doğrudan yatırımlarda Türkiye'nin payını yüzde 1,5'e yükseltmek istediklerini belirtti.

Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

CUMHURBAŞKANI'MIZ KONUNUN BİZZAT TAKİPÇİSİ

Narin soruşturmasında, faillerin hak ettikleri en ağır cezayı görmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Cumhurbaşkanı'mız konunun bizzat takipçisi.

OVP'de en temel amacımız enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek, fiyat istikrarını sağlamak. Büyümenin nimetlerini bütün kesimlere yaymak istiyoruz. Özellikle deprem yükü hafifledikçe bu önceliklerimize daha fazla yoğunlaşacağız.

Geliri yüksek kesimlere prensip olarak sübvansiyon vermememiz lazım. Bunun yerine dar ve orta gelirli kesimleri hedeflememiz gerekli.

Kur korumalı mevduat, geçen yıl ortalarında 125-126 milyar dolardı, bugün 50 milyar doların altına geldi. Türkiye düşük KKM ile karşı karşıya.

Kredi derecelendirme kuruluşları, not vermiş, vermemiş, onların bileceği şey. Biz riskleri azaltıp, bünyemizi sağlamlaştırıp yola devam edeceğiz.



EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Devletin emeklilik sistemi var. Orada bir değişiklik öngörülmüyor. Esas şemsiyemiz oradaki sistemi güçlendirmek. En büyük başarılarımızdan biri bu sosyal güvenlik şemsiyesini tüm topluma yaygınlaştırmamız. Kamunun buradaki katkısı devam edecek ama bunu tamamlayıcı neler yapılabilir diye baktığımızda BES dediğimiz sistemi geliştirdik. Diğerinin yerine ikame bir sistem değil. Bunun makro bir boyutu da var. Cari açık dediğimiz şey iç tasarruf oranıyla yatırım oranı arasındaki farktır. Bizim makro olarak en temel hedeflerimizden biri iç tasarruf oranlarını artırmak, yatırımlarımızı sağlıklı kaynaklarla finanse ederek cari açığımızı düşürmektir. Dolayısıyla bu sistemler çok önemli. Bu tür sistemleri geliştirmeye devam edeceğiz ama genel sistemimizden hiçbir şekilde geri adım atmadık.

EMEKLİ ZAMMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şu anda 16 milyonu aşkın emeklimiz var. Genç bir nüfusa sahip olduğumuz halde diğer ülkelerle karşılaştırınca oldukça yüksek. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanındayız. Çok geniş bir nüfus olunca attığınız her adımın çok büyük maliyetler doğurduğunu bilmemiz gerekiyor. Bütçemizin imkanını sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduk. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmiyoruz hiçbir zaman. Dolayısıyla 2025'in Ocak ve Temmuz dönemlerinde de yine enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak bu artışlar gerçekleştirilecek. Bu yıl, yüzde 41,5 enflasyon beklediğimiz bir yılda, bileşik olarak bunun 2 katı bir artış sağlamış olduk. İmkanlar oluştukça yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Bayram ikramiyesini de yine artırdık. Sosyal alanlarda da emeklilerimizin çeşitli imkanlara erişimi konusunda da çabamızı devam ettiriyoruz.