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Hedef sıfır emisyon

Türkiye’de 4 fabrika ve 20 markasıyla üretim yapan Unilever sürdürülebilirlikte üçüncü evreyi başlattı. Hedef 2039’de sıfır emisyon.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Hedef sıfır emisyon

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Temizlik malzemelerinden hızlı tüketime ve gıdaya kadar birçok alanda 20 marka, 4 fabrika ve 5 binden fazla çalışanıyla 100 yılı geçen sürede Türkiye'de üretim yapan Unilever sürdürülebilirlik konusunda üçüncü evre planlarını açıkladı. Unilever Türkiye ülke başkanı Ali Fuat Orhonoğlu Türkiye'de 20 marka ile 5 kategoride faaliyet gösterdiklerini belirterek, "Tekirdağ Çorlu, İstanbul Tuzla ve ikisi Konya'da olmak üzere 4 fabrikamızla önemli bir ekosistem oluşturduk" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
Sürdürülebilirlik deyince akla Unilever'in geldiğini söyleyen Orhanoğlu, "Artık hızlı hareket etme zamanı diyoruz ve 2039'da net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun üçüncü çağına başlıyoruz. Bu yeni çağın bizim için üç anahtar kelimesi var: daha odaklı, daha hızlı ve daha sistematik olmak. Yeni hedeflerimiz 4 ana başlığa odaklanmış durumda: iklim, doğa, plastikler ve yaşam koşulları" dedi. Türkiye'de elektrikli tırlar, güneş enerjisiyle çalışan dolaplar, Konya'da kendi elektriğinin üçte birini üreten fabrika gibi birçok ilke imza attıklarını belirten Orhanoğlu, tedarikçilerinde tarımda da sürdürülebilirliği öncelediklerini söyledi.

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