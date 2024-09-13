Bakanlık 12 bin TL yardım yapıyor! Geri ödemesi yok başvurunuzu yapın

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu destek programının temel amacı eşlerini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan kadınların sosyal hayatta daha aktif olmalarını sağlamaktır.

Eşini Kaybeden Kadınlara Destek Programı Nedir? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal yardım programları toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik pek çok farklı yardımı içeriyor. Bunlar arasında eşini kaybeden kadınlara yönelik özel bir destek programı da yer alıyor. Bu program, belirli şartları sağlayan kadınlara başvuruda bulunmaları halinde yıllık 12 bin TL'ye kadar ödeme alma imkânı sağlıyor. Bu yardım, ailelerin geçim yükünü hafifletmek ve kadınların yaşam standartlarını korumak amacıyla düzenli olarak sağlanıyor.