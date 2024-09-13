Borsa İstanbul 13 Eylül’ü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 165,45 puan artarken, toplam işlem hacmi 79,8 milyar lira oldu.





"YUMUŞAK İNİŞ" BEKLENTİLERİYLE RİSK ALGISI AZALDI

Bankacılık endeksi yüzde 0,03, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,51 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 2,52 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verisi sonrası artan "yumuşak iniş" beklentileriyle risk algısı azaldı.

Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.