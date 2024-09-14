PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Çinli otomotiv markası BYD yeni elemanlar arıyor!

Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan Çinli otomotiv markası BYD iş ilanına çıktı. Şirket insan kaynakları, muhasebe gibi alanlara eleman arıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 14 Eylül 2024
Çinli otomotiv markası BYD yeni elemanlar arıyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan, dünyanın önde gelen otomotiv markalarından BYD, sosyal iş ağı platformu LinkedIn üzerinden Manisa ve İstanbul için personel ilanları yayımladı. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, Türkiye'de yatırıma yönelik anlaşma temmuzda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde imzalanmıştı. Anlaşma çerçevesinde, BYD'nin Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile sürdürülebilir mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kurması öngörülüyor. 2026 sonunda üretime başlaması hedeflenen tesiste, 5 bin kişiye kadar doğrudan istihdam sağlanması planlanıyor.

İŞTE ARANAN POZİSYONLAR
Markanın iş ilanlarında, Manisa için "işe alım uzmanı, İK yöneticisi, kıdemli danışman, iş sağlığı ve güvenliği mühendisi ile bordro uzmanı" alanlarında pozisyonları başvuruya açtığı görülüyor. Markanın ayrıca İstanbul için "yedek parça stok kontrol ve bayi destek uzmanı, mali kontrol ve raporlama uzmanı, satış sonrası değer zinciri sorumlusu, satış muhasebe uzmanı ve kıdemli İK uzmanı/İK yöneticisi (Çince konuşan)" gibi pozisyonlar için ilan verdiği görülüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde son durum ne? 11 kişi tutuklandı! Salim Güran’ın eşi itiraf etti
Amca Salim Güran’ın son ifadesi ortaya çıktı! Arama kayıtlarını neden sildi? Şoke eden ’hayat kadını’ savunması
Salim Güran’ın çalışanı 15 yaşındaki R.A’nın ifadesi ortaya çıktı! Mesajlarda amca ile ne konuştu?
ABD’den PKK’nın teröristan hayaline ‘koşullu’ destek! Ankara-Şam yakınlaşması panikletti
Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık
1800 gün yeterli oluyor! Yaş şartı olmadan az primle erken emeklilik fırsatı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete’de!
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’ye müjde! Galatasaray ile oynanacak derbide milli takım yetkilileri onu izleyecek
Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan A Haber’e özel açıklamalar: Nevzat’ın katilden hiçbir farkı yoktur
Fenerbahçe gözünü o 3 yıldıza dikti! Cristian Medina sonrası scout ekibinden yönetime olumlu rapor
Jahrein mahlaslı Ahmet Sonuç tutuklandı! TAKVİM ifadesine ulaştı! Avukatından skandal Demirtaş savunması
Salim Güran’ın telefonundan sildiği bilgilere ulaşıldı! Mesajlar tek tek incelendi: Tamam, daha ölmemiş
Kim Milyoner Olmak İster’e zeka küpüyle geldi geceye damga vurdu! İlk soruda joker kullandı ’bici bici’ sorusu sonu oldu!
Bir fondaşa bir sapkınlara! Muhalif medyayı besleyen Batılı lobiler LGBT terörüne para yağdırdı: Lubunyalara 112 milyon TL’lik yeni fon
Başkan Erdoğan’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ’Gezi’ yanıtı: Esas özür dilemesi gerekenler sokakları yangın yeri yapanlar
SON DAKİKA