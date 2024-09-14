Altın rekora koşuyor

Son bir ayda hızlı hareketlerin olmadığı altın faiz indirimleriyle birlikte yine yönünü yukarı çevirdi. Büyük merkez bankalarının faiz indirimi süreçlerinin başlaması ve dolarda yaşanan güç kaybı, altın fiyatlarına yeni rekorlar getirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası hareketlenen altın fiyatları FED'in bu ayki toplantısını beklemeye başladı. Bu toplantıda da indirime kesin gözüyle bakılıyor. FED'in 25 baz puanla kalmayacağı yarım puan indirim yapacağı beklentisi ise yüzde 41'e ulaştı.

ONS VE GRAM YUKARIDA

Uluslararası piyasalarda altının onsu 2547 doların üstüne çıkarken içeride de gram altın hareketlendi. Dün gram altın fiyatı 2807 TL ile rekor kırdı. Kapalıçarşı'daki kuyumcularda ise işlemler 2817-2857 TL alım ve satım aralığında seyretti.