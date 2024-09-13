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Girişimcilere çağrı: Kritik ürün ve teknolojiler için yerli üretim hamlesi

Orta Vadeli Program'la (OVP), Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi için yeni program çağrılarına çıkılması planlanıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024
Girişimcilere çağrı: Kritik ürün ve teknolojiler için yerli üretim hamlesi

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Orta Vadeli Program'la (OVP), Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi için yeni program çağrılarına çıkılması planlanıyor. OVP'ye göre, sanayi sektöründe teknolojik yenilenme ve sektörel dönüşüm esas alınarak dış pazarlarda rekabet gücü artırılacak. Bu dönemde sektörel önceliklendirme yaklaşımıyla aktif sanayi politikaları yürütülecek. Lojistik, pazara yakınlık, nitelikli insan kaynağına erişim, tarım alanlarının korunması gibi kriterler dikkate alınarak ülke ölçeğinde sanayi büyüme havzaları belirlenerek altyapısı hazır planlı sanayi alanları genişletilecek.

DESTEK PAKETLERİ
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında kritik ürün ve teknolojilerin yerli imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi için yeni program çağrılarına çıkılacak. Türkiye'yi bölgesinde yüksek teknoloji üretim merkezi haline getirecek büyük ölçekli yatırımlar, proje bazlı özelleştirilmiş mekanizmalar ve cazip destek paketleri hazırlanarak yarı iletkenler, e-mobilite, yeşil enerji, ileri imalat, haberleşme ve uzay teknolojileri ile yenilikçi dijital teknolojiler gibi yeni gelişen öncelikli teknoloji alanlarını kapsayan HIT- 30 programıyla firmalar desteklenecek. Hazine destekli kefalet sistemiyle, öncelikli alanlarda yatırım ve ihracatı desteklemek üzere kredi garanti kuruluşları aracılığıyla yeni destek paketleri hayata geçirilecek. Bölgelerin rekabet edebilirliklerin artırılmasına yönelik teknolojik dönüşüm, ihracat ve istihdam potansiyeli arz eden yatırımlar desteklenecek.

KULUÇKA MERKEZLERİ YAYGINLAŞTIRILACAK
AR-GE temelli yatırımlar ve girişimcilik desteklenecek, yenilik ekosistemi güçlendirilecek. AR-GE ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinin sayısı artırılacak, bölge altyapıları desteklenerek girişim ofisleri modeli ile kuluçka merkezleri yaygınlaştırılacak, daha fazla girişimci ekosisteme dahil edilecek. Yüksek teknolojili imalat sanayi ile bilişim sektörlerinde büyüme potansiyeline sahip KOBİ'ler ve Turcorn potansiyeline sahip girişimler daha odaklı desteklenecek.

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