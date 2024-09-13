Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu anda 16 milyonu aşkın emekli bulunduğunu, ellerinden gelen tüm imkanlarla ve tüm güçleriyle emeklilerin yanında olduklarını belirterek, "Bütçemizin imkanlarını sonuna kadar zorlayarak emeklilerimizin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

'İKİ KATI ARTIŞ'

"Emeklilerimizi hiçbir zaman enflasyona ezdirmiyoruz. Enflasyon oranı neyse o oranda artışlar gerçekleşiyor. 2025'in Ocak ve Temmuz dönemlerinde yine enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak elbette bu artışlar gerçekleştirilecek. Yüzde 41.5 yıllık enflasyon beklediğimiz bir yılda bunun iki katı kadar bir artış sağlamış olduk. Bunu da bütün imkanlarımızı zorlayarak, ekstra birtakım kaynaklar gayreti içinde gerçekleştirdik. Bu imkanlar oluştukça yine emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, bundan hiç şüpheniz olmasın." Yılmaz, emeklilerin bayram ikramiyelerini de artırdıklarını anımsatarak, maaş dışı unsurlarla, sosyal alanda emeklilerin çeşitli imkanlara erişimi noktasında çabalarını devam ettirdiklerini söyledi. Çalışma Bakanlığı'nın bu konularda geniş çalışmalar sürdürdüğüne işaret eden Yılmaz, "Önümüzdeki dönemlerde de aynı anlayışla ve elimizdeki tüm imkanlarla gayretimizi sonuna kadar kullanarak onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'İKAME DEĞİL'

Sosyal güvence sistemini daha güçlü bir şekilde sürdürmek istediklerini belirten Yılmaz, sigorta kurumlarını birleştirdiklerine, sigortacılığı bütün toplumsal kesimlere yayan sistemler kurduklarına dikkati çekti. Bu sistemi tamamlayıcı, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) geliştirdiklerini anımsatan Yılmaz, bunun ikame bir sistem olmadığını, insanların gelecekteki refahını artırmayı hedefleyen programlar olduğunu söyledi. Yılmaz, şöyle konuştu: "Bu tür sistemleri geliştirmeye, desteklemeye devam edeceğiz ama genel sistemimizden de hiçbir şekilde geri adım atmadık."



HEDEF TEK HANE

CEvdet Yılmaz, şu mesajları verdi:

- OVP'nin birinci ve en önemli temel amacı enflasyonu yeniden tek haneye düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak.

- Büyüme ve enflasyon arasında temel bir çelişki yok. Kısa vadede bazı zorluklar olsa da orta ve uzun vadede bu ikisi arasında bir çelişki görmüyorum.



- (Kredi derecelendirme kuruluşları) Şu not vermiş, vermemiş o kendi bilecekleri şey. Biz risklerimizi azaltıp, bünyemizi sağlamlaştırıp yola devam edeceğiz.



- (Kur korumalı mevduat) Geçen yılın ortalarında 125-126 milyar dolarlara kadar gelmişti. Bugün geldiğimiz noktada 50 milyar doların altına gerilemiş durumda ve bunu yaparken de hiç gürültü oluşturmadan, finans piyasalarında herhangi bir istikrarsızlığa yol açmadan, kademeli şekilde bunu başardık.



- (Uluslararası doğrudan yatırımlar) Bizim dünyadaki payımız şu an yüzde 1 civarında. Stratejimizde öngördüğümüz bunu 4-5 yıllık bir perspektifte yüzde 1.5'e yükseltmek.