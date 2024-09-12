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SGK listeyi güncelledi: Hasta olana erken maaş

Malulen emeklilik için belirlenen hastalıklar listesi güncellendi. Yüzde 60 raporu olan maaş alacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024
SGK listeyi güncelledi: Hasta olana erken maaş

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emekliliğe tabi hastalıkları güncelleyerek erken emeklilik hakkı sunan hastalıkların listesini açıkladı. Bu listede kanser, epilepsi, Parkinson, organ nakli gibi ciddi hastalıklar yer alıyor. İş hayatında sağlık sorunları nedeniyle iş gücünde yüzde 60 oranında kayıp yaşayan bireyler, bu hastalıklardan birine sahip olmaları durumunda erken emeklilik hakkından yararlanabilecek. SGK'nın düzenlemelerine göre, malulen emeklilik için sigortalı bireylerin en az 10 yıl çalışmış ve 1800 günlük prim ödemesi gerçekleştirmiş olması gerekiyor. SGK'nın belirlediği ve malulen emeklilik kapsamında değerlendirilen bazı hastalıklar şunlar:

Kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörü, behçet hastalığı, organ nakli, AİDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluğu, MS hastalığı, serebral, felç ve uzuv kaybı, Demans, görme kaybı.

NASIL UYGULANIYOR
Malulen emeklilik için prim şartını tamamlamış olanların en yakın SGK'ya müracaat etmeleri gerekiyor. Buradan hastaneye sevkleri yapılıyor. Heyet tarafından yüzde 60 ve üzerinde iş göremezlik raporu verilirse malulen emeklilik işlemleri başlatılıyor. Söz konusu rapor SGK sağlık heyetine geliyor. bu heyetin onayının ardından sigortalı malulen emekli ediliyor ve maaş bağlanıyor. Eğer rapora 'muayene kaydı ' konulursa o süre sonrasında yeniden muayene ediliyor. Rapora itiraz hakkı da bulunuyor. İtiraz edildiğinde bir hakem hastanede tekrar heyet tarafından sigortalı inceleniyor.

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