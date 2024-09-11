Banka faizleri uçtu: İşte en yüksek mevduat faizi getirisi veren bankalar

Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını sürdürmesi, Türk Lirası mevduat hesaplarını ve bankaların sunduğu faiz oranlarını finans dünyasında önemli bir odak noktası haline getiriyor. TCMB'nin son verilerine göre, TL mevduat payı yüzde 45-50 bandında seyrederken, bankaların faiz oranlarındaki artış hızla devam ediyor. Bankalar için belirlenen aylık artış hedefinin yüzde 0,8'e yükseltilmesi, faiz oranlarının rekor seviyelere ulaşmasında kilit bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu süreçte yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının sunduğu avantajları değerlendirerek, kazançlarını artırma fırsatını yakalıyor.