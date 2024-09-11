SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Banka faizleri uçtu: İşte en yüksek mevduat faizi getirisi veren bankalar

Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını sürdürmesiyle birlikte TL mevduat hesapları ve bankaların sunduğu faiz oranları önemli bir odak noktası haline geldi. TCMB'nin yayınladığı son verilere göre TL mevduat payı yüzde 45-50 arasında seyrediyor. Merkez Bankası'nın bankalar için aylık artış hedefini yüzde 0,8'e çıkarması da faiz oranlarındaki artışta önemli bir etken olarak gösteriliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 10:19 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 10:19
Banka faizleri uçtu: İşte en yüksek mevduat faizi getirisi veren bankalar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Merkez Bankası'nın yüksek faiz politikasını sürdürmesi, Türk Lirası mevduat hesaplarını ve bankaların sunduğu faiz oranlarını finans dünyasında önemli bir odak noktası haline getiriyor. TCMB'nin son verilerine göre, TL mevduat payı yüzde 45-50 bandında seyrederken, bankaların faiz oranlarındaki artış hızla devam ediyor. Bankalar için belirlenen aylık artış hedefinin yüzde 0,8'e yükseltilmesi, faiz oranlarının rekor seviyelere ulaşmasında kilit bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu süreçte yatırımcılar, yüksek faiz oranlarının sunduğu avantajları değerlendirerek, kazançlarını artırma fırsatını yakalıyor.

Mevduat Faiz Oranları Yüzde 54'ü Aştı

Son haftalarda bankaların sunduğu TL mevduat faiz oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı. Özellikle bazı bankalar yüzde 54'ü aşan rekor seviyede faiz oranları sunuyor. Bu durum TL'ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıların dikkatini çekerken önümüzdeki dönemde mevduat faiz oranlarının nasıl seyredeceği merak konusu.

En Yüksek Faiz Oranlarını Sunan Bankaların Listesi

Türkiye'deki bankalar arasında en yüksek mevduat faizi sunan bankalar belirlendi. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre yatırımcılar için cazip seçenekler şu şekilde sıralanıyor:

ON Dijital Banka: %54

CEPTETEB: %53

Alternatif Banka: %53

ING Banka: %53

Fiba Banka: %52

Odea Banka: %52

Denizbank: %51

EnPara: %50,50

Akbank: %50

Bu oranlar mevduat sahipleri için ciddi bir kazanç potansiyeli yaratırken, bankaların sunduğu çeşitli kampanyalarla da dikkat çekiyor.

Yüksek Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı açıyor. Peki, yüzde 54 faiz veren bir bankaya 1 milyon TL yatırmanın getirisi ne kadar?

Yüzde 54 faizle yatırılan 1 milyon TL, 1 ayın sonunda 43 bin 671 TL getiri sağlıyor. Yani toplamda 1 milyon 43 bin 671 TL'ye ulaşacak.

Yüzde 53 faiz oranıyla yatırım yapanlar 1 ayın sonunda 42 bin 863 TL faiz kazanacak.

Yüzde 52 faizle 3 aylık mevduat hesabına yatırılan 1 milyon TL'nin getirisi 120 bin 907 TL olacak.

Bu rakamlar, kısa vadede bile yüksek getiri sağlarken uzun vadeli mevduat yatırımlarının da yatırımcılar için cazip hale geldiğini gösteriyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar telefon kayıtlarını neden sildi? | 3 bakan Diyarbakır’a gidiyor!
Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Cesedin sarıldığı battaniye kime ait? Düğümü anne Güran’ın itirafları çözecek!
Türk Telekom
AK Parti’de kongre süreci resmen başladı! Yorulanlar kenara taze kanlar sahneye çıkıyor! Herkesin talebi dinlenecek
Narin Güran’ın katili bulundu mu? Cenazede yumruk yiyen kadın kim? İfadesinde ne dedi?
Kalkınma Yolu Projesi’nde 3 ayaklı enerji stratejisi! Türkiye ile Irak arasında yeni iş birliği: Hedef yıllık 50 milyar dolar
Trump ve Harris canlı yayını savaş alanına çevirdi: 90 dakika kaos
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! İstanbul’da hava nasıl olacak?
PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?
Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi ilk kez konuştu: Abim para almadı tehdit edildi! İtirafçın ifadeleri çelişti
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’e hayran kaldı!
ABD Başkanı Joe Biden Ayşenur Ezgi Eygi cinayetinde İsrail’i akladı! Akla ziyan açıklama: Kurşun yerden sekmiş ve kazara vurulmuş
BM Genel Kurulu’nda tarihi anlar! Filistin ilk defa bir sandalye sahibi oldu
Dışişleri Bakanı Fidan’dan Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesine sert tepki: İsrail barıştan yana olanları bile hedef alıyor
SON DAKİKA