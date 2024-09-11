Banka faizleri uçtu: İşte en yüksek mevduat faizi getirisi veren bankalar

Bu oranlar mevduat sahipleri için ciddi bir kazanç potansiyeli yaratırken, bankaların sunduğu çeşitli kampanyalarla da dikkat çekiyor.

Yüksek Faiz Getirisi Nasıl Hesaplanır?

Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağı açıyor. Peki, yüzde 54 faiz veren bir bankaya 1 milyon TL yatırmanın getirisi ne kadar?

Yüzde 54 faizle yatırılan 1 milyon TL, 1 ayın sonunda 43 bin 671 TL getiri sağlıyor. Yani toplamda 1 milyon 43 bin 671 TL'ye ulaşacak.

Yüzde 53 faiz oranıyla yatırım yapanlar 1 ayın sonunda 42 bin 863 TL faiz kazanacak.