Senet dönemi başladı: Mobilyacı taksit istiyor

Kredi kartı ile ilgili düzenlemeler kapsamında bazı bankalar ticari kredi kartlarında taksit sayılarını üçe düşürdü. Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak, düşürülen taksit sayılarının sektörü zor duruma soktuğunu belirtti.

Karaçak "Vatandaşlarımızın mevcut ekonomik şartlarda mobilya gibi yüksek fiyatlı ürünleri peşin ya da kısa vade ile alma şansı yok. Bu nedenle taksit sayısının düşürülmek bir yana yükseltilmesi gerekiyor. Bankacılık sisteminin bu kadar geliştiği bir ortamda tekrar senetli satışlara dönüş başladı. Özellikle faturasız satışların artmasından endişe ediyoruz. Bu orta ve uzun vadede haksız kazanca, devletimizin hem kdv hem de kurumlar vergisi gelirlerinde kayıp yaşamasına neden olabilir" dedi.