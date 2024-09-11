7.000 TL üzeri kredi kartı zorunlu mu? Böyle ödeyene ağır ceza

Örnek Ceza
Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, örneğin bir mağazadan 10 bin TL'ye bir buzdolabı alan bir tüketici, ödemenin elden yapıldığının tespit edilmesi halinde 5 bin TL ceza ödeyecek. Bu ceza, alışverişin tutarına göre değişecek ve %10 oranında uygulanacak. Örneğin, 60 bin TL'lik bir alışverişte ceza 6 bin TL'ye çıkacak.
Vergi Tabanı Genişleyecek, Kayıtlı Ekonomiye Geçiş Sağlanacak
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, düzenlemenin önemine vurgu yaparak, ödeme ve tahsilatların finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasının kayıtlı ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Kartaloğlu, "Bu düzenlemeyle birlikte vergi idaresi ekonomik aktiviteleri daha kolay takip edebilecek, dolayısıyla vergi tabanı genişleyecek," dedi.
Nihai Tüketiciye Tevsik Zorunluluğu Geliyor
Kartaloğlu, düzenlemenin nihai tüketicilere de "tevsik zorunluluğu" getirdiğine dikkat çekti. Artık nihai tüketiciler de işletmelere yapacakları 7 bin TL ve üzeri ödemelerde banka ya da diğer finansal aracı kuruluşlar aracılığıyla ödeme yaptıklarını kanıtlamak zorunda olacak. Ancak, mükellef olmayanlar arasındaki ödemeler bu zorunluluk kapsamında değerlendirilmeyecek. Tevsik zorunluluğuna uymayanlara ise ödeme tutarının %10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Vergi Adaleti Sağlanacak
Kartaloğlu, düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu ve bu adımın vergide adaleti güçlendireceğini belirtti. TÜRMOB olarak düzenlemeyi olumlu bulduklarını ifade eden Kartaloğlu, Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bu tür düzenlemelerin önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.