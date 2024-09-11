7.000 TL üzeri kredi kartı zorunlu mu? Böyle ödeyene ağır ceza

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme ile 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde nihai tüketiciler de tevsik zorunluluğu kapsamına alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, vatandaşlar bu tutarın üzerindeki ödeme ve tahsilat işlemlerini mutlaka banka, PTT veya finansal aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirmek zorunda kalacak. Elden yapılan ödemeler ciddi cezalarla sonuçlanacak; her bir tespit için ödeme tutarının %10'u oranında ceza uygulanacak, ancak bu ceza en az 5 bin TL olacak.

7.000 TL Üzeri Kredi Kartı Zorunlu Mu? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılacak değişiklikle ilgili taslağı kamuoyunun görüşüne sundu. Taslak düzenlemede, nihai tüketiciler de dahil olmak üzere 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka ya da finansal aracı kurumlar üzerinden ödeme zorunluluğu getiriliyor. Buna göre, 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilat işlemleri mutlaka banka, PTT veya başka finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılacak.