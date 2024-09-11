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7.000 TL üzeri kredi kartı zorunlu mu? Böyle ödeyene ağır ceza

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 bin TL ve üzerindeki alışverişler için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Eğer düzenleme tebliğ haline gelirse, vatandaşlar artık bu tutarın üzerindeki ödemelerini banka, kredi kartı veya finansal aracı kurumlar üzerinden yapmak zorunda kalacak. Elden ödeme yapanlara ise ciddi para cezaları yolda.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 12:05 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 12:07
7.000 TL üzeri kredi kartı zorunlu mu? Böyle ödeyene ağır ceza

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni düzenleme ile 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde nihai tüketiciler de tevsik zorunluluğu kapsamına alınacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle, vatandaşlar bu tutarın üzerindeki ödeme ve tahsilat işlemlerini mutlaka banka, PTT veya finansal aracı kurumlar üzerinden gerçekleştirmek zorunda kalacak. Elden yapılan ödemeler ciddi cezalarla sonuçlanacak; her bir tespit için ödeme tutarının %10'u oranında ceza uygulanacak, ancak bu ceza en az 5 bin TL olacak.

7.000 TL Üzeri Kredi Kartı Zorunlu Mu?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılacak değişiklikle ilgili taslağı kamuoyunun görüşüne sundu. Taslak düzenlemede, nihai tüketiciler de dahil olmak üzere 7 bin TL ve üzeri alışverişlerde banka ya da finansal aracı kurumlar üzerinden ödeme zorunluluğu getiriliyor. Buna göre, 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilat işlemleri mutlaka banka, PTT veya başka finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılacak.

Elden Ödeme Yapanlara Ağır Cezalar

Yeni düzenlemeye uymayanlar, yani 7 bin TL ve üzerindeki alışverişlerini elden ödeme yoluyla yapanlar ise ciddi cezalarla karşı karşıya kalacak. Özellikle nihai tüketici de bu kapsamda değerlendirilecek ve yapılan her tespit için ödeme tutarının %10'u oranında ceza kesilecek. Ancak bu ceza, en az 5 bin TL olacak. Yani 10 bin TL'lik bir alışverişin elden ödendiği tespit edilirse, 5 bin TL ceza uygulanacak.

Örnek Ceza

Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, örneğin bir mağazadan 10 bin TL'ye bir buzdolabı alan bir tüketici, ödemenin elden yapıldığının tespit edilmesi halinde 5 bin TL ceza ödeyecek. Bu ceza, alışverişin tutarına göre değişecek ve %10 oranında uygulanacak. Örneğin, 60 bin TL'lik bir alışverişte ceza 6 bin TL'ye çıkacak.

Vergi Tabanı Genişleyecek, Kayıtlı Ekonomiye Geçiş Sağlanacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, düzenlemenin önemine vurgu yaparak, ödeme ve tahsilatların finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasının kayıtlı ekonomiye büyük bir katkı sağlayacağını belirtti. Kartaloğlu, "Bu düzenlemeyle birlikte vergi idaresi ekonomik aktiviteleri daha kolay takip edebilecek, dolayısıyla vergi tabanı genişleyecek," dedi.

Nihai Tüketiciye Tevsik Zorunluluğu Geliyor

Kartaloğlu, düzenlemenin nihai tüketicilere de "tevsik zorunluluğu" getirdiğine dikkat çekti. Artık nihai tüketiciler de işletmelere yapacakları 7 bin TL ve üzeri ödemelerde banka ya da diğer finansal aracı kuruluşlar aracılığıyla ödeme yaptıklarını kanıtlamak zorunda olacak. Ancak, mükellef olmayanlar arasındaki ödemeler bu zorunluluk kapsamında değerlendirilmeyecek. Tevsik zorunluluğuna uymayanlara ise ödeme tutarının %10'u oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele ve Vergi Adaleti Sağlanacak

Kartaloğlu, düzenlemenin kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu ve bu adımın vergide adaleti güçlendireceğini belirtti. TÜRMOB olarak düzenlemeyi olumlu bulduklarını ifade eden Kartaloğlu, Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında bu tür düzenlemelerin önemli bir yere sahip olduğunun altını çizdi.

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