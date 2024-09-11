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4D'li taşeron ve kamu işçilerine 12.401 TL net ödeme! Herkes bekliyordu

Kamu kurumları ve belediyelerde çalışan işçileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda 2024 yılı ek ödeme ödeme tarihleri belirlendi. Çalışanlara ek ödeme anlamına gelen bu uygulama, özellikle maaşları asgari ücret seviyesinde olanlar için büyük bir katkı sunuyor.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 10:05 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 10:05
4D’li taşeron ve kamu işçilerine 12.401 TL net ödeme! Herkes bekliyordu

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Türk iş hukukunda, kamu kurumlarında çalışan işçilere özellikle yılın belirli tarihlerinde ek ödeme yapılmasını düzenleyen bir uygulamadır. Bu ödeme, işçiler için bir tür "ikramiye" olup 6772 sayılı Kanun kapsamında belirlenmektedir. Kamu kurumları, belediyeler ve yeraltı maden işçileri ödeme ödemelerinden yararlanabilecek kesimdir.

Bu ödemeyi alabilmek için çalışanların belirli şartları taşıması gerekmektedir. En az bir yıl çalışmış olmak ve devam eden bir iş sözleşmesine sahip olmak bu şartlar arasındadır.

2024 Ödeme Takvimi

2024 yılı ödeme takvimi dört taksit halinde yapılacaktır. Ödeme tarihlerine ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İşte çalışanların maaşlarına ek olarak alacakları ödeme takviminin tarihleri:

Birinci Taksit: 26 Ocak 2024

İkinci Taksit: 5 Nisan 2024

Üçüncü Taksit: 14 Haziran 2024

Dördüncü Taksit: 13 Aralık 2024

Asgari ücretle çalışan bir çalışan için her taksitte brüt 4.336 TL, net 3.100 TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bu rakamlar yıl sonunda toplam brüt 17.347 TL, net 12.401 TL ödeme yapılması anlamına geliyor.

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