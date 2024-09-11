4D’li taşeron ve kamu işçilerine 12.401 TL net ödeme! Herkes bekliyordu

Türk iş hukukunda, kamu kurumlarında çalışan işçilere özellikle yılın belirli tarihlerinde ek ödeme yapılmasını düzenleyen bir uygulamadır. Bu ödeme, işçiler için bir tür "ikramiye" olup 6772 sayılı Kanun kapsamında belirlenmektedir. Kamu kurumları, belediyeler ve yeraltı maden işçileri ödeme ödemelerinden yararlanabilecek kesimdir.

Bu ödemeyi alabilmek için çalışanların belirli şartları taşıması gerekmektedir. En az bir yıl çalışmış olmak ve devam eden bir iş sözleşmesine sahip olmak bu şartlar arasındadır.

2024 Ödeme Takvimi

2024 yılı ödeme takvimi dört taksit halinde yapılacaktır. Ödeme tarihlerine ilişkin detaylar Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. İşte çalışanların maaşlarına ek olarak alacakları ödeme takviminin tarihleri: