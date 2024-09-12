Resesyon nedir, nasıl oluşur? Resesyon olursa ne olur?

ABD tahvil piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıları resesyon konusunda uyarıyor. 10 yıllık tahvil faizi, uzun bir aranın ardından 2 yıllık tahvil faizini geçerek piyasaların resesyon beklentilerini güçlendirdi. Fed'in gelecek hafta faiz indirimine gitmesi beklenirken analistler bu faiz farkının yeniden pozitife dönmesinin ekonomik durgunluğun habercisi olabileceğini ifade ediyor. Tarihteki en uzun negatif fark serisinin ardından ekonomistler, potansiyel bir resesyonun şiddetinin büyük olabileceğini belirtiyor.