Resesyon nedir, nasıl oluşur? Resesyon olursa ne olur?

Soru 7: Resesyonun seviyesi var mı? Resesyonun hafif, orta ve şiddetli seviyeleri bulunur.

Soru 5: Resesyon piyasaları nasıl etkiler? Resesyon dönemlerinde yatırımcılar güvenli limanlara yönelir ve piyasalarda oynaklık artar.

Soru 8: Global resesyon nedir?

Birden fazla ülkenin aynı anda ekonomik küçülme yaşaması global resesyon olarak adlandırılır.

Soru 9: ABD ekonomisinin resesyona girmesi merkez bankalarının politikalarını nasıl etkiler?

ABD resesyonu, Fed'in faiz indirimi ve diğer merkez bankalarının finansal koşulları gevşetme adımlarını hızlandırabilir.

Soru 10: Resesyon ile stagflasyon arasındaki farklar nelerdir?

Resesyon, düşük talep ve yüksek işsizlikle, stagflasyon ise durgunluk ve yüksek enflasyonla karakterizedir.