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Eylül 2024 evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı ihtiyaç sahibi bireylerin yaşamlarını daha kolay sürdürebilmeleri için her ay düzenli olarak yatırılan önemli bir sosyal yardım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu desteğin eylül ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair sorularla gündeme geldi. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Eylül 2024 evde bakım maaşı yatan iller!

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 09:17 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 09:20
Eylül 2024 evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

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Evde bakım maaşı ödemeleri ihtiyaç sahibi aileler tarafından yakından takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılan evde bakım maaşı Eylül 2024 ödemeleri için de merak konusu oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşları, her ayın 15'i ile 31'i arasında hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. Ancak, her ilde ödeme tarihleri farklılık gösterebiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ödemeler başladığında kamuoyuna bilgilendirme yaparak süreci duyuruyor.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alıp almadığınızı e-Devlet üzerinden kolayca öğrenebilirsiniz. "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaparak bulunduğunuz ildeki ödeme durumunu kontrol edebilirsiniz. Bu sayede, ödemenin yapılıp yapılmadığına dair hızlıca bilgi sahibi olabilirsiniz.

EYLÜL 2024 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Eylül ayının ikinci haftasına girerken birçok hak sahibi ödemenin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Eylül 2024 evde bakım maaşı ödemeleri de ayın ikinci yarısında başlatılacak. Ödeme tarihleri il bazında farklılık gösterebileceğinden en güncel bilgilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda ulaşmak mümkün.

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