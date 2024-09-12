Eylül 2024 evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım maaşı ne zaman yatacak?

EYLÜL 2024 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER

Eylül ayının ikinci haftasına girerken birçok hak sahibi ödemenin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Eylül 2024 evde bakım maaşı ödemeleri de ayın ikinci yarısında başlatılacak. Ödeme tarihleri il bazında farklılık gösterebileceğinden en güncel bilgilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda ulaşmak mümkün.