İşsize 21.8 milyar TL

Hükümet uyguladığı istihdam projeleriyle işsizliği azaltmak için var gücüyle çalışılırken, işsiz kalanlara da İşsizlik Sigorta Fonu üzerinden destek veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıklan, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma şartlarının kolaylaştırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Çalışmaların "İşsizlik Ödeneğinin Süresi", "İşsizliği ödeneği pirimi", "ödenek miktarı ve kesintiler" başlıkları üzerinden yapıldığı öğrenildi. Son 4 ay 2024 yılına ait asgari ücretle çalışan ve işsizlik ödeneğini hak edenlere 7 bin 940 TL ödeme yapılıyor. Son 4 ay 25 bin TL bandından çalışanlara 9 bin 924 TL, yine 41.000,00 TL bandından çalışanlara ise 15 bin 880 TL işsizlik ödeneği ödeniyor. Ağustos 2024 verilerine göre; İşsizlik Sigortası Fonu'ndan menkul kıymet ve nakit fon varlığı ise 1 Eylül itibariyle 290 milyar 733 milyon 870 bin TL'ye ulaştı. 2024 yılı ilk sekiz ayında 208 milyar 865 milyon 782 TL toplam gelir sağlanırken, 115 milyar 82 milyon 667 bin TL gider gerçekleşti. Mart 2002 tarihinden 1 Eylül 2024 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 20 milyon 152 bin 203 kişi başvururken, 10 milyon 937 bin 444 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 91 milyar 385 milyon 684 bin 163 TL ödeme yapıldı.



ÖNCE MESLEK SONRA İŞ

İşsizlerin meslek edinip iş hayatına atılmalarını sağlayan İş Gücü Uyum Programı büyük ilgi görüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşgücü Uyum Programı'na (İUP) 29 Ağustos'tan bu yana 358 bin 937 kişinin başvurduğunu bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, istihdam dostu politikalarla çalışma hayatını güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti. 29 Ağustos'ta tanıtımını gerçekleştirdikleri İUP sayesinde iş arayan vatandaşların çalışma hayatında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriyi kazanmalarını sağlayacaklarını ifade eden Işıkhan, "İUP kapsamında yapılan başvuru sayısı 358 bin 937 kişiye ulaştı. Başvuruların yüzde 74,7'si (268 bin) kadınlar tarafından gerçekleştirildi." bilgisini verdi.