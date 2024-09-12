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4A 4B 4C’li emekli sevinecek! Yarın 09.00'da ek para yatıyor

Eylül ayı, emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için yeni ek ödeme fırsatlarıyla dolu. Bu noktada kamu bankalarından gelen promosyon ve kredi fırsatları, emeklilere adeta ikinci maaş gibi bir ek gelir sağlayacak. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’ın Eylül ayına özel sunduğu promosyonlar, düşük faizli krediler ve faizsiz nakit avans imkanları ile emeklilere nefes aldıracak. Peki, hangi banka ne kadar promosyon veriyor ve başvuru koşulları neler? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 10:51 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 10:51
4A 4B 4C’li emekli sevinecek! Yarın 09.00’da ek para yatıyor

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Eylül ayında emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için büyük fırsatlar sunuluyor. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere özel hazırladıkları promosyon, düşük faizli kredi ve faizsiz nakit avans imkanları ile adeta ikinci maaş gibi ek gelir fırsatları sağlıyor. Emekli maaşını 3 yıllığına bu bankalara taşıyan vatandaşlar, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilirken, 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanma imkanı da buluyor. Ayrıca, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek başvurularla emekliler, bu cazip fırsatları değerlendirerek mali açıdan rahatlama sağlayabilir.

Emeklilere Eylül Ayında Çifte Maaş Fırsatı

Eylül ayında emeklilere yönelik ek ödeme kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri, kamu bankalarının sunduğu promosyonlardan faydalanma şansına sahip olacak. Özellikle 3 yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere sunulan bu fırsatlar, herhangi bir ek koşul gerektirmeden cazip avantajlar sağlıyor. Kamu bankaları, sadece promosyon değil, aynı zamanda düşük faizli kredi ve faizsiz taksitli nakit avans gibi finansal çözümler de sunuyor.

Kamu Bankalarından Eylül Ayına Özel Promosyon Fırsatları

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, Eylül ayında emeklilere yönelik yeni promosyon fırsatlarını duyurdu. Emekli maaşını bu bankalardan birine taşıyan ve 3 yıl boyunca burada kalmayı taahhüt eden emeklilere, maaş miktarına göre değişen promosyon ödemeleri yapılacak. Ziraat Bankası ve Halkbank, en az 8.000 TL, en fazla 12.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.

Vakıfbank, aynı aralıkta promosyon ödemesi yaparken, TROY kart kullanan emeklilere ek olarak 12.000 TL promosyon daha veriyor.
Bunların yanında, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da unutulmamış durumda. Kamu bankaları, dul ve yetim aylığı alanlara 5.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapacak.

Emekliye 50.000 TL'ye Kadar Düşük Faizli Kredi İmkanı

Emeklilerin yalnızca promosyonlarla değil, nakit ihtiyaçlarıyla da ilgilenen kamu bankaları, düşük faizli kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emekli maaşını 3 yıllığına bu bankalara taşıyan ve maaş müşterisi olan emeklilere, 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi imkanı tanıyor. Bu krediler, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Faizsiz Taksitli Nakit Avans Fırsatı

Eylül ayında emeklilere sunulan bir diğer cazip fırsat, faizsiz taksitli nakit avans seçeneği. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri için geçerli olan bu imkan, maaş müşterisi olup aynı zamanda kredi kartı kullanan emeklilere sunuluyor. Kamu bankaları, 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatını emekli vatandaşlarla buluşturuyor.

Başvuru İşlemleri ve Son Tarih

Eylül ayı boyunca devam eden promosyon ve kredi başvuruları, ay sonuna kadar sürecek. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan herhangi birine maaşını taşıyan emekliler, mobil bankacılık, internet bankacılığı veya şubelerden T.C. kimlik numaraları ile başvurularını yapabilirler. Başvuru süreci oldukça basit ve hızlı bir şekilde tamamlanabiliyor.

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