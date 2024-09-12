4A 4B 4C’li emekli sevinecek! Yarın 09.00’da ek para yatıyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Eylül ayında emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş için büyük fırsatlar sunuluyor. Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere özel hazırladıkları promosyon, düşük faizli kredi ve faizsiz nakit avans imkanları ile adeta ikinci maaş gibi ek gelir fırsatları sağlıyor. Emekli maaşını 3 yıllığına bu bankalara taşıyan vatandaşlar, 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi alabilirken, 50.000 TL'ye kadar düşük faizli kredi kullanma imkanı da buluyor. Ayrıca, SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklilerine 25.000 TL'ye kadar faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Eylül ayı sonuna kadar devam edecek başvurularla emekliler, bu cazip fırsatları değerlendirerek mali açıdan rahatlama sağlayabilir.

Emeklilere Eylül Ayında Çifte Maaş Fırsatı Eylül ayında emeklilere yönelik ek ödeme kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emeklileri, kamu bankalarının sunduğu promosyonlardan faydalanma şansına sahip olacak. Özellikle 3 yıllık maaş taahhüdü veren emeklilere sunulan bu fırsatlar, herhangi bir ek koşul gerektirmeden cazip avantajlar sağlıyor. Kamu bankaları, sadece promosyon değil, aynı zamanda düşük faizli kredi ve faizsiz taksitli nakit avans gibi finansal çözümler de sunuyor.