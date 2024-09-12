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29 Ekim'de emeklilere 5.000 TL ikramiye ödemesi var mı?

2023 yılında Cumhuriyet’in 100. yılı anısına emeklilere yapılan 5 bin TL’lik ikramiye ödemesi, bu yıl yeniden yapılacak mı? Milyonlarca emekli, 29 Ekim'de yeniden bu ödemeyi alıp alamayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıl yapılan ödeme, emekliler için büyük bir destek olmuştu ve birçok emekli, 2024 yılında da benzer bir ikramiyenin gündeme gelip gelmeyeceğini sorguluyor. İşte 29 Ekim emekli ikramiyesi ile ilgili merak edilen son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 08:26 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 08:26
29 Ekim’de emeklilere 5.000 TL ikramiye ödemesi var mı?

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2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle emeklilere yönelik yapılan 5 bin TL'lik özel ikramiye, milyonlarca emeklinin yüzünü güldürmüştü. Bu özel ödeme, ekonomik olarak zorlu bir dönemden geçen emekliler için adeta bir nefes borusu olmuş, onların mali yükünü hafifletmişti. 29 Ekim 2024'te benzer bir ikramiyenin tekrar verilip verilmeyeceği ise büyük bir merak konusu.

2023'te Emeklilere 5 Bin TL İkramiye Verildi

Geçtiğimiz yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla emeklilere 5 bin TL ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bu ödeme, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde bir jest olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulmuş ve milyonlarca emekli bu ödemeden yararlanmıştı. Ancak bu yıl da aynı tutarda bir ikramiye verilip verilmeyeceği konusunda çeşitli spekülasyonlar ortaya çıktı.

Bu Yıl 5 Bin TL İkramiye Yapılacak Mı?

2024 yılına geldiğimizde, emeklilerin gözü yeniden 29 Ekim'e çevrildi. Geçtiğimiz yıl yapılan 5 bin TL'lik ikramiyenin bu yıl da tekrarlanıp tekrarlanmayacağı sorusu gündemdeydi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı son açıklamalara göre, bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel yapılan ikramiyenin tekrarlanması planlanmıyor.

Şimşek, 2023 yılında yapılan bu ödemenin Cumhuriyet'in 100. yılına özgü bir uygulama olduğunu ve 2024 yılı için böyle bir planlamanın olmadığını net bir şekilde ifade etti. Bu açıklamaya göre, 29 Ekim 2024'te emeklilere benzer bir ikramiye ödemesi yapılması beklenmiyor.

Bakan Mehmet Şimşek'in Açıklamaları Ne Diyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında, 2023 yılında yapılan ödemenin özel bir duruma dayandığını ve bu yıl böyle bir uygulamanın düşünülmediğini söyledi. Şimşek, söz konusu ödemenin Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapıldığını vurgulayarak, 2024 yılında benzer bir ikramiye ödemesinin gündemde olmadığını belirtti.

Bu açıklama, emekliler arasında bu yıl da ikramiye beklentisi içinde olanların umutlarını kırsa da, devlet tarafından herhangi bir yeni ödeme planının olmadığı net bir şekilde ifade edildi.

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