29 Ekim’de emeklilere 5.000 TL ikramiye ödemesi var mı?

Şimşek, 2023 yılında yapılan bu ödemenin Cumhuriyet'in 100. yılına özgü bir uygulama olduğunu ve 2024 yılı için böyle bir planlamanın olmadığını net bir şekilde ifade etti. Bu açıklamaya göre, 29 Ekim 2024'te emeklilere benzer bir ikramiye ödemesi yapılması beklenmiyor.

Bakan Mehmet Şimşek'in Açıklamaları Ne Diyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın açıklamasında, 2023 yılında yapılan ödemenin özel bir duruma dayandığını ve bu yıl böyle bir uygulamanın düşünülmediğini söyledi. Şimşek, söz konusu ödemenin Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla yapıldığını vurgulayarak, 2024 yılında benzer bir ikramiye ödemesinin gündemde olmadığını belirtti.

Bu açıklama, emekliler arasında bu yıl da ikramiye beklentisi içinde olanların umutlarını kırsa da, devlet tarafından herhangi bir yeni ödeme planının olmadığı net bir şekilde ifade edildi.