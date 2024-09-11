Volkswagen’den maliyetleri düşürmek için ilk kez Almanya’da fabrika kapatabileceği uyarısı deprem etkisi oluşturdu!

Volkswagen'ın 10 milyar euroluk tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatmayı değerlendirmesi ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını erken sonlandırması Alman otomotiv sektöründe 'deprem' etkisi oluşturdu. Alman üreticiler; enflasyonist baskılar, yüksek enerji maliyetleri, Avrupa'daki yavaş büyüme ve Çinli otomobil üreticilerinin yanı sıra Tesla'nın rekabetiyle karşı karşıya. Volkswagen, geçen hafta, 87 yıllık tarihinde ilk kez, 300 bin kişiye istihdam sağladığı Almanya'daki bazı fabrikalarını kapatmayı değerlendirdiğini açıkladı.

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