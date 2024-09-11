Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir? Durukan Şekerleme halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA? Talep toplama süreci boyunca,yatırımcılar Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank gibi bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda tüm aracı kurumlar da bu halka arz sürecine dahil olacak. Talep girişleri, her iki gün boyunca 10.30 ile 13.00 saatleri arasında yapılabilecek.

KAÇ LOT DAĞITILACAK? Durukan Şekerleme'nin halka arzına kaç kişinin katılacağına bağlı olarak, yatırımcılara verilecek lot miktarı değişiklik gösterecek. Olası katılım sayısına göre yatırımcılara şu şekilde lot dağıtımı yapılması öngörülüyor:

300 Bin katılım: 142 Lot (2.414 TL)

700 Bin katılım: 61 Lot (1.037 TL)

1.1 Milyon katılım: 39 Lot (663 TL)

1.5 Milyon katılım: 29 Lot (493 TL)

1.9 Milyon katılım: 23 Lot (391 TL)

2.3 Milyon katılım: 19 Lot (323 TL)

2.7 Milyon katılım: 16 Lot (272 TL)

3.1 Milyon katılım: 14 Lot (238 TL)