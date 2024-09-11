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Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir? Durukan Şekerleme halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan Durukan Şekerleme bugün itibarıyla talep toplamaya başlıyor. Yatırımcıların ilgisini çeken halka arz sürecinde "Durukan Şekerleme halka arz kaç lot verir?" sorusu merak konusu oldu. Peki, Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir? Durukan Şekerleme halka arz fiyatı, hangi bankalarda? İşte merak edilen detaylar!

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 11:12 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 11:12
Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir? Durukan Şekerleme halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda?

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Durukan Şekerleme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunu resmen onayladı. Peki, Durukan Şekerleme halka arz ne zaman, kaç lot verir? Durukan Şekerleme halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda? İşte haberin detayı!

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ NE ZAMAN?

42 milyon 500 bin adet payın eşit dağıtım yöntemiyle ihraç edileceği bu süreçte talep toplama işlemi 11-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şirketin hisseleri "DURKN" koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak.

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Durukan Şekerleme'nin halka arz fiyatı 17 TL olarak belirlenirken toplam arz büyüklüğünün 722 milyon 500 bin TL olacağı açıklandı. Bu süreç sonucunda şirketin halka açıklık oranının yüzde 32,08 seviyelerine ulaşması bekleniyor. Halka arz edilen payların büyük ilgi görmesi yatırımcılar arasında heyecan yaratmış durumda.

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA?

Talep toplama süreci boyunca,yatırımcılar Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, TEB, QNB Finansbank, Denizbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank gibi bankalar üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda tüm aracı kurumlar da bu halka arz sürecine dahil olacak. Talep girişleri, her iki gün boyunca 10.30 ile 13.00 saatleri arasında yapılabilecek.

KAÇ LOT DAĞITILACAK?

Durukan Şekerleme'nin halka arzına kaç kişinin katılacağına bağlı olarak, yatırımcılara verilecek lot miktarı değişiklik gösterecek. Olası katılım sayısına göre yatırımcılara şu şekilde lot dağıtımı yapılması öngörülüyor:

300 Bin katılım: 142 Lot (2.414 TL)
700 Bin katılım: 61 Lot (1.037 TL)
1.1 Milyon katılım: 39 Lot (663 TL)
1.5 Milyon katılım: 29 Lot (493 TL)
1.9 Milyon katılım: 23 Lot (391 TL)
2.3 Milyon katılım: 19 Lot (323 TL)
2.7 Milyon katılım: 16 Lot (272 TL)
3.1 Milyon katılım: 14 Lot (238 TL)

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