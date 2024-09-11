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Kritik veri açıklandı! ABD enflasyonu açıklandı! İşte piyasaların ilk tepkisi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı. Peki, piyasaların ilk tepkisi ne oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 15:35 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 16:19
Kritik veri açıklandı! ABD enflasyonu açıklandı! İşte piyasaların ilk tepkisi

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ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. TÜFE, temmuzda da yüzde 0,2 artmıştı.


YILLIK ENFLASYON 3,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde yükseldi.

Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.



Söz konusu dönemde barınma fiyatları aylık yüzde 0,5 artışla TÜFE'deki artışın ana faktörü oldu. Barınma fiyatları yıllık bazda da yüzde 5,2 arttı.
Gıda fiyatları ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,1 artış kaydetti. Benzin fiyatları ise aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 10,1 azalış kaydetti.


BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de ağustosta aylık yüzde 0,3 ve yıllık 3,2 artış gösterdi.

Yıllık bazda beklentiler dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun aylık yüzde 0,2 olacağı öngörülüyordu.

Çekirdek enflasyon, temmuzda aylık yüzde 3,2 ve yıllık yüzde 0,2 olmuştu.

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