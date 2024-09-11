Kritik veri açıklandı! ABD enflasyonu açıklandı! İşte piyasaların ilk tepkisi

ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.



Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 ile beklentiler doğrultusunda artış kaydetti. TÜFE, temmuzda da yüzde 0,2 artmıştı.





YILLIK ENFLASYON 3,5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ülkede TÜFE, ağustosta yıllık bazda da yüzde 2,5 ile beklentiler dahilinde yükseldi.



Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.