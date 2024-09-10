Maaşı 25.000 TL ve altında olanlara önemli duyuru: 9.924 TL ödeme yapılacak

Maaşı 25 bin TL ve altında olan sigortalılar için önemli bir duyuru yapıldı. Belirli şartları karşılayanlara, işsizlik ödeneği kapsamında 9.924 TL ödeme yapılacak. Bu ödeme, işten çıkarılan kişilerin maddi destek almasını sağlayacak. Başvurular İŞKUR'a şahsen veya online olarak yapılabilir. Ödenekten yararlanabilmek için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca işsizlik ödeneği süresi ve miktarı, son üç yıldaki sigortalı çalışma günlerine göre hesaplanıyor. İşsizlik döneminde sağlık sigortası ve iş bulma desteği gibi ek hizmetler de sunuluyor.