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Maaşı 25.000 TL ve altında olanlara önemli duyuru: 9.924 TL ödeme yapılacak

Maaşı 25 bin TL ve altında olan sigortalılar için önemli bir gelişme yaşandı. Belirtilen şartları sağlayanlara işsizlik ödeneği kapsamında 9.924 TL ödeme yapılacak. İlgili başvuru şartları ve ödeme detayları da netleştirildi. İşsizlik ödeneği ve başvuru süreci ile ilgili soruları sizler için yazdık.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 16:21 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 16:21
Maaşı 25.000 TL ve altında olanlara önemli duyuru: 9.924 TL ödeme yapılacak

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Maaşı 25 bin TL ve altında olan sigortalılar için önemli bir duyuru yapıldı. Belirli şartları karşılayanlara, işsizlik ödeneği kapsamında 9.924 TL ödeme yapılacak. Bu ödeme, işten çıkarılan kişilerin maddi destek almasını sağlayacak. Başvurular İŞKUR'a şahsen veya online olarak yapılabilir. Ödenekten yararlanabilmek için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Ayrıca işsizlik ödeneği süresi ve miktarı, son üç yıldaki sigortalı çalışma günlerine göre hesaplanıyor. İşsizlik döneminde sağlık sigortası ve iş bulma desteği gibi ek hizmetler de sunuluyor.

İşsizlik Ödeneğinden Kimler Yararlanabilir?

İşsizlik ödeneğinden yararlanmak için belirli şartlar bulunuyor. Bu şartlardan ilki sigortalı işten çıkarılmış olmak. Hizmet sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvurular İŞKUR'a şahsen veya www.iskur.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor.

Mücbir sebepler hariç olmak üzere 30 gün içinde başvuru yapılmadığı takdirde gecikmiş süre işsizlik ödeneği süresinden düşülüyor. Bu nedenle başvuruların zamanında yapılması büyük önem taşıyor.

İşsizlik Ödeneği Almak İçin Aranan Şartlar

İşsizlik ödeneği almaya hak kazanmak için başvurucunun belirli şartları sağlaması gerekir. Ödeneğin verilebilmesi için en temel şart, kişinin işe girmeye hazır olmasıdır. İŞKUR, başvuru ile kişilerin iş arayan kaydını yaptırarak veya güncelleyerek danışmanlık, iş yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerinden faydalanmalarını sağlar. Ayrıca işsizlik ödeneği başvuruları yalnızca şahsen yapılabilir; vekaletname ile başvuru yapılamaz. Bu nedenle başvurucunun başvuru sürecini şahsen takip etmesi gerekir.

İşsizlik Ödeneği Kapsamında Sağlanan Hizmetler

İşsizlik ödeneğinden faydalanmaya hak kazanan kişiler, ödeneğe ek olarak çeşitli hizmetlerden de faydalanabilirler. İşsizlik ödeneği almaya hak kazanan kişilere sağlanan hizmetler şunlardır:

İşsizlik Ödeneği: Kişiye belirli bir süre boyunca düzenli ödemeler yapılır.

Genel Sağlık Sigortası Primleri: İşsizlik süresince sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam edilir. Yeni İş Bulma: Bireyin beceri ve deneyimlerine uygun yeni iş imkânları İŞKUR aracılığıyla sağlanır.

Mesleki Gelişim ve Eğitim Hizmetleri: Yeni bir meslek edinme veya mevcut bir mesleği geliştirme konusunda eğitim verilir.

İşsizlik Ödeneğinin Süresi ve Tutarı

İşsizlik ödeneği, kişinin son üç yıldaki sigortalı çalışma süresine bağlı olarak değişir. Ödeneğin süresi, hizmet sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yıldaki çalışma günlerine göre belirlenir:

600 gün sigortalı olup işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar: 180 gün işsizlik ödeneği alır.

900 gün sigortalı olup işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar: 240 gün işsizlik ödeneği alır.

1080 gün sigortalı olup işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar: 300 gün işsizlik ödeneği alır.

Hesaplama, sigortalının bu dört ayda elde ettiği günlük kazancın ortalamasının %40'ı olarak yapılır. Ancak hesaplanan işsizlik yardımı asgari ücretin %80'ini geçemez. Ayrıca yardımdan sadece damga vergisi kesilir, başka bir vergi uygulanmaz.

2024 yılı işsizlik maaşı hesaplama örneklerine bir göz atalım:

İşsizlik Maaşı Damga Vergisi Son 4 Aylık Kazançtan Hesaplanır Ödenecek Net Tutar

20.002,50 TL (Asgari Ücret) 8.001,00 TL 0,00759 7.940,27 TL

25.000 TL 10.000,00 TL 0,00759 9.924,10 TL

41.000 TL 16.002,00 TL (*) 0,00759 15.880,54 TL

(*) İşsizlik maaşı asgari ücretin %80'ini geçemeyeceğinden, 41.000 TL maaş alan bir kişiye ödenecek tutar sınırlıdır.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

İşsizlik ödeneği başvurusunda bulunmak için, iş sözleşmenizin sona ermesinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmanız gerekir. Başvurular İŞKUR'un fiziksel şubelerine giderek veya www.iskur.gov.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılabilir.

KAYNAK: https://www.iskur.gov.tr/is-arayan/issizlik-sigortasi/issizlik-odenegi/

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