SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Eylül ayında otomobil kredileri kaç para? Garanti, VakıfBank taksit tablosu

Merkez Bankası'nın Ağustos ayında politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararının ardından finans dünyasında tüm dikkatler 19 Eylül'de açıklanacak yeni faiz oranlarına çevrildi. Tüketiciler ve piyasa analistleri, özellikle de otomobil sahibi olmayı planlayanlar, bankaların araç kredisi faiz oranlarını nasıl ayarlayacağını merakla bekliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 15:37 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 15:37
Eylül ayında otomobil kredileri kaç para? Garanti, VakıfBank taksit tablosu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Uzmanlar, bu kampanyaları değerlendirirken sadece faiz oranlarına değil, toplam geri ödeme tutarlarına, vade seçeneklerine ve ek maliyetlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Güncel Araç Kredisi Oranları ve Ödeme Planları

Eylül 2024 itibarıyla bankaların 200.000 TL'lik 48 ay vadeli araç kredisi için sunduğu faiz oranları ve ödeme planları şu şekilde sıralanıyor:

Akbank'ın ikinci el araçlar için sunduğu yüzde 3,99 faiz oranıyla aylık ödemeler 11.378,39 TL olacak. Bu planla toplam geri ödeme tutarı 547.312 TL'ye ulaşacak.

Garanti BBVA ikinci el araçlar için %4,45 faiz oranı sunuyor. Bu kredi paketiyle, aylık taksitlerde 12.404,08 TL ödeyen bir müşteri toplamda 596.395 TL ödemiş olacak.

VakıfBank'ın %4,60 faiz oranı sunan kredisiyle müşteriler aylık taksitlerde 12.744,47 TL ödeyecek ve toplam geri ödeme 612.734 TL olacak.

Taşıt kredisi almak, bir araç satın almayı planlayanlar için önemli bir finansman yöntemidir. Öncelikle, taşıt kredisi alabilmek için birkaç adım izlemeniz gerekir:

Bütçenizi Belirleyin: Satın almayı düşündüğünüz aracın fiyatını ve ne kadar krediye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Aylık gelirinize göre geri ödeme planınızı yapın.

Kredi Şartlarını Araştırın: Farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını, masraflarını ve geri ödeme şartlarını karşılaştırın. Çoğu banka, aracın değerinin yüzde 70'ine kadar finansman sağlar, bazı durumlarda ise bu oran yüzde 80'e çıkabilir.

Kredi Başvurusu: Kredi başvurusu yapmak için gerekli belgeler genellikle kimlik belgesi, gelir durumunu gösterir belgeler (maaş bordrosu, vergi levhası gibi), araç proforma faturası veya noter satış sözleşmesi gibi evraklardır.

Kasko Sigortası: Taşıt kredisi kullanırken, bankalar genellikle aracın kasko sigortasının yapılmasını şart koşar. Sigorta maliyeti, genellikle kredi paketine dahil edilebilir.

Krediyi Onaylatma ve Ödeme: Banka, başvurunuzu ve belgelerinizi değerlendirir. Onaylanması durumunda, kredi tutarı araç satıcısına doğrudan veya size ödenir.

Araç Teslimi ve Ruhsat İşlemleri: Kredinin ödenmesinin ardından aracın size teslimi gerçekleştirilir. Ruhsat ve sigorta işlemlerini tamamlayarak aracınızı kullanmaya başlarsınız.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde silinen mesajlarda yeni gelişme! Amca Salim Güran yeniden sorgulanacak: Gözaltındaki 22 kişi kim?
Narin’in ağabeyi Enes’in babası Salim Güran mı? Tavşantepe’deki suskunluk sarmalı ve DEM Parti faktörü... Başka Narin’ler de var iddiası
Türk Telekom
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar telefon kayıtlarını neden sildi? | 3 bakan Diyarbakır’a gidiyor! | DNA suda bozulur mu?
Eşini aramak için stüdyoya sevgilisi ile geldi! Jigolo çıktı! Müge Anlı’nın ağzını açık bırakan olay: Karım beni parayla satıyor
Kremlin duyurdu! Putin Başkan Erdoğan ile görüşmek için Türkiye’ye gelecek
7 bin lirayı aşan ödemeler nakit yapılamayacak! Cezası var! Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı
Narin Güran’ın ailesi mercek altında! Lüks araçlar, dikkat çeken paylaşımlar
Narin Güran cinayeti çözüldü mü? Cesedin sarıldığı battaniye kime ait? Düğümü anne Güran’ın itirafları çözecek!
İsrail helikopteri Gazze’de düştü! Ölü ve yaralılar var
AK Parti’de kongre süreci resmen başladı! Yorulanlar kenara taze kanlar sahneye çıkıyor! Herkesin talebi dinlenecek
Kalkınma Yolu Projesi’nde 3 ayaklı enerji stratejisi! Türkiye ile Irak arasında yeni iş birliği: Hedef yıllık 50 milyar dolar
Trump ve Harris canlı yayını savaş alanına çevirdi: 90 dakika kaos
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! İstanbul’da hava nasıl olacak?
PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?
SON DAKİKA