Eylül ayında otomobil kredileri kaç para? Garanti, VakıfBank taksit tablosu

Uzmanlar, bu kampanyaları değerlendirirken sadece faiz oranlarına değil, toplam geri ödeme tutarlarına, vade seçeneklerine ve ek maliyetlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Uzmanlar, bu kampanyaları değerlendirirken sadece faiz oranlarına değil, toplam geri ödeme tutarlarına, vade seçeneklerine ve ek maliyetlere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor.
Eylül 2024 itibarıyla bankaların 200.000 TL'lik 48 ay vadeli araç kredisi için sunduğu faiz oranları ve ödeme planları şu şekilde sıralanıyor:
Akbank'ın ikinci el araçlar için sunduğu yüzde 3,99 faiz oranıyla aylık ödemeler 11.378,39 TL olacak. Bu planla toplam geri ödeme tutarı 547.312 TL'ye ulaşacak.
Garanti BBVA ikinci el araçlar için %4,45 faiz oranı sunuyor. Bu kredi paketiyle, aylık taksitlerde 12.404,08 TL ödeyen bir müşteri toplamda 596.395 TL ödemiş olacak.
VakıfBank'ın %4,60 faiz oranı sunan kredisiyle müşteriler aylık taksitlerde 12.744,47 TL ödeyecek ve toplam geri ödeme 612.734 TL olacak.
Taşıt kredisi almak, bir araç satın almayı planlayanlar için önemli bir finansman yöntemidir. Öncelikle, taşıt kredisi alabilmek için birkaç adım izlemeniz gerekir:
Bütçenizi Belirleyin: Satın almayı düşündüğünüz aracın fiyatını ve ne kadar krediye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Aylık gelirinize göre geri ödeme planınızı yapın.
Kredi Şartlarını Araştırın: Farklı bankaların taşıt kredisi faiz oranlarını, masraflarını ve geri ödeme şartlarını karşılaştırın. Çoğu banka, aracın değerinin yüzde 70'ine kadar finansman sağlar, bazı durumlarda ise bu oran yüzde 80'e çıkabilir.
Kredi Başvurusu: Kredi başvurusu yapmak için gerekli belgeler genellikle kimlik belgesi, gelir durumunu gösterir belgeler (maaş bordrosu, vergi levhası gibi), araç proforma faturası veya noter satış sözleşmesi gibi evraklardır.
Kasko Sigortası: Taşıt kredisi kullanırken, bankalar genellikle aracın kasko sigortasının yapılmasını şart koşar. Sigorta maliyeti, genellikle kredi paketine dahil edilebilir.
Krediyi Onaylatma ve Ödeme: Banka, başvurunuzu ve belgelerinizi değerlendirir. Onaylanması durumunda, kredi tutarı araç satıcısına doğrudan veya size ödenir.
Araç Teslimi ve Ruhsat İşlemleri: Kredinin ödenmesinin ardından aracın size teslimi gerçekleştirilir. Ruhsat ve sigorta işlemlerini tamamlayarak aracınızı kullanmaya başlarsınız.