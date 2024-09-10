Unico Sigorta’dan çocuklara özel güvence

Unico Sigorta, sigorta bilincinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlamak amacıyla çocuklara özel olarak tasarladığı "İlk Sigortam" ürününü müşterileri ile buluşturuyor. Çocuklarda sigorta bilincinin gelişmesini desteklemek ve ebeveynlere ek güvence sağlamak amacıyla tasarlanan "İlk Sigortam" ürünü, çocukların kreş, okul veya servis aracında bulundukları süre içinde neden olabilecekleri maddi ve bedeni zararları teminat altına alacak. "İlk Sigortam" ürünü, çocukların okulda cam veya dolap kırması, arkadaşının montunu yırtması, servisin koltuğuna yanlışlıkla zarar vermesi gibi durumlar için güvence sunacak.

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