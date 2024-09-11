PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

1 ayda 235 bin kişiye iş! İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu

İşsizlik oranı Temmuz’da bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak 8.8 olurken, istihdam da aylık bazda 235 bin kişi artarak 32.7 milyona ulaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 11 Eylül 2024
1 ayda 235 bin kişiye iş! İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz'da bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 8.8 oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0.5 puan azaldı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16.6 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Temmuz'da aylık bazda 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin olarak belirlendi. İstihdam oranı ise 0.3 puanlık artışla yüzde 49.6 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, bir önceki aya kıyasla 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi oldu.

15 AYDIR TEK HANEDE
Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam dostu politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Trump mı Harris mi? ABD başkan adayları canlı yayında ilk kez karşı karşıya geldi!
PROMOSYONDA EYLÜL FIRSATI: Hangi banka, ne kadar veriyor? Emekliler yüksek ödeme için nelere dikkat etmeli?
Türk Telekom
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Nevzat Bahtiyar’ın kardeşi A Haber’e konuştu: Abim para almadı tehdit aldı | İtirafçın ifadesi de ortaya çıktı
ASGARİ ÜCRETLİYE ENFLASYON ZAMMI: Gözler Komisyon’da! Milyonlarca çalışan yeni yıla yeni maaşla başlayacak...
Benfica teknik direktörü Bruno Lage, milli futbolcu İsmail Yüksek’e hayran kaldı!
Narin Güran cinayetinde 3. kişi şüphesi! İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı | Amcanın avukatı davadan çekildi
ABD Başkanı Joe Biden Ayşenur Ezgi Eygi cinayetinde İsrail’i akladı! Akla ziyan açıklama: Kurşun yerden sekmiş ve kazara vurulmuş
BM Genel Kurulu’nda tarihi anlar! Filistin ilk defa bir sandalye sahibi oldu
Narin cinayetinde itirafçı Nevzat Bahtiyar’ı yakalatan 23 plakalı kırmızı Şahin ve ’50 dakika’ detayı! Görüntüler saniye saniye incelendi
Dışişleri Bakanı Fidan, Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesine sert tepki: İsrail, barıştan yana olanları bile hedef alıyor
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme ve Osimhen için flaş sözler
Savcılık harekete geçti! 2009’da hayatını kaybeden Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’ın ölümü de araştırılacak
Narin Güran cinayetinin ’1’ numarası tek tek anlattı! Salim Güran’ın mahkemedeki tam ifadesi ortaya çıktı... Mahkeme ’çelişkili’ dedi
Galatasaray’da İtalya’dan sonra sıra İngiltere’de! İşte yeni yıldız
SON DAKİKA