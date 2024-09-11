1 ayda 235 bin kişiye iş! İşsizlik oranı 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz'da bir önceki aya göre 0.4 puan azalarak yüzde 8.8 oldu. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0.5 puan azaldı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16.6 oldu. Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı, Temmuz'da aylık bazda 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin olarak belirlendi. İstihdam oranı ise 0.3 puanlık artışla yüzde 49.6 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, bir önceki aya kıyasla 123 bin kişi artarak 35 milyon 879 bin kişi oldu.

15 AYDIR TEK HANEDE

Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, "İstihdam dostu politikalarımızın sonuçlarını almaya devam ediyoruz. İşsizlik oranı 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor" dedi.